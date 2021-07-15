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В Украине подорожали сигареты и алкоголь

В Украине подорожали сигареты и алкоголь
С июня 2020 года по июнь 2021 года в Украине подорожали пиво, водка, вина столовые и сигареты отечественного производства. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Пиво отечественного производства с июня 2020 года по июнь 2021 года поднялось в цене в среднем на 5,7% (до 18,59 грн за 0,5 л); водка - на 1,3% (до 93,31 грн за 0,5 л); вина столовые - на 3,2% (до 69,24 грн за 0,75 л).
Сигареты с фильтром отечественных марок в июне 2021 года в среднем по Украине продавались по 47,81 грн за пачку (20 шт.), что на 19,5% дороже, чем годом ранее, без фильтра - по 42,87 грн за пачку (дороже на 20,3%).
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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