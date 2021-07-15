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В Волгоградской области новые центры поддержки добровольчества объединили 5 тысяч волонтеров

В Волгоградской области новые центры поддержки добровольчества объединили 5 тысяч волонтеров

Новые центры добровольчества привлекли около 5 тысяч жителей региона, в том числе и 1,6 тысячи людей, которые стали волонтерами в течение последних шести месяцев. При этом наибольшим количеством добровольцев отличились города Камышин, Фролово и Михайловка, сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. 

Волгоградские волонтеры в 2021 году уже успели реализовать акции и проекты, а также организовать донорские, спортивные и культурно-познавательные мероприятия. Например, «Новый год в каждый дом», «Свеча памяти», «Эко-интенсив», «Добро на юге», «Добровольцы – детям» и т.д.

Волгоградский регион лидирует в развитии добровольческой деятельности. В 2020 году в области открылось восемь филиалов Ресурсного центра добровольчества: в Еланском, Светлоярском, Николаевском, Калачевском муниципальных районах, а также в городах Камышине, Михайловке, Урюпинске, Фролово. Они базируются в молодежных центрах, где проходят различные тренинги для волонтеров.

# Общество
По материалам: edu.ru

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