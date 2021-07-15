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Volkswagen переведет все свои модели на единую платформу

Volkswagen переведет все свои модели на единую платформу
Новая модульная платформа SSP (Scalable Systems Platform) в будущем будет лежать в основе всех легковых моделей бренда. Масштабируемая платформа заменит существующие тележки MQB, MLB, MSB, MEB и даже перспективную платформу PPE, машины на которой пойдут в серию только через два года.

Инвестиции в проект превысят 800 млн евро, а для разработки новой платформы создадут специальный научный центр. Ожидается, что первая модель на SSP пойдет в серию не раньше 2026 года. Заявленный тираж машин на SSP — не меньше 40 млн штук. Более того, Volkswagen планирует делиться ею со сторонними производителями.
Если все машины концерна в будущем будут объединять схожие блоки управления и модули, а также производственные процессы, то серьезно отличаться они будут только за счет программного обеспечения. Последнее позволит менять настройки авто, добавлять по воздуху новые сервисы и прочее. Примечательно, что ПО нового уровня уже разрабатывается.

Согласно новой концепции немецкого автопроизводителя под названием New Auto, доля электромобилей в производстве к 2030 году должна составить 50%, а еще за следующие 10 лет приблизиться к 100%. Напомним, что сегодня электромобили занимают только 6% от всех выпускаемых Фольксвагеном машин.

Чтобы так активно внедрять электрификацию, в Volkswagen хотят существенно повысить их рентабельность путем снижения цен на тяговые батареи и увеличения тиража их выпуска. По прогнозам аналитиков компании, в ближайшие годы маржинальность машин с ДВС и электромобилей сравняется. Все из-за жестких экологических норм Евро 7, которые требуют дорогостоящих изменений в конструкции двигателей внутреннего сгорания.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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