Вот теперь нулевые точно вернулись: Ксения Собчак и Ульяна Цейтлина вместе путешествуют по Италии

Вадим Карасев

О возвращении моды нулевых уже было сказано немало. Но референсы в прическах, одежде, аксессуарах — это только половина дела. Без главных героев эпохи ее портрет неполон. На Западе еще в прошлом году о себе снова заявила главная блондинка нулевых Пэрис Хилтон: выпустила документальный фильм, снялась в нескольких кампаниях и на пару с Ким Кардашьян вернула велюровый спортивный костюм в модные хроники. Ну а теперь подтянулись и главные российские лица нулевых — Ксения Собчак и "мать светской революции" Ульяна Цейтлина снова вместе и, как в старые добрые времена, наслаждаются роскошной жизнью.





Ксения Собчак и Ульяна ЦейтлинаУльяна ЦейтлинаКсения Собчак

Обе сейчас путешествуют по Италии, и эту поездку Собчак фиксирует в сторис, хвастаясь удачным шопингом.

Друзья, как вы видите, экскурсии по музеям Рима прошли прекрасно. Как в старые добрые времена!

— говорит Ксения в опубликованном видео (а Ульяна ей вторит).













Но магазинами все не ограничилось — подруги заглянули и на старинные итальянские виллы, где Ксения не смогла не восхититься дизайном, а заодно напомнить всем, кто главный эксперт по красивой жизни.

А ведь с Улей мы были реально первыми в России тогда популяризаторами новой жизни в нулевых,

— написала Собчак в сторис.





Гламурные блондинки родом из Санкт-Петербурга когда-то были настоящими светскими неразлучниками: вместе порхали по московским тусовкам и снимались в реалити-шоу "Блондинка в шоколаде" (главной героиней была Ксения, но лучшая подруга часто появлялась в сериях).





Ульяна Цейтлина и Ксения Собчак

Но в какой-то момент отношения подруг заметно охладели. О причинах долго шептались по углам модных клубов, все больше склоняясь к тому, что в размолвке двух женщин надо искать мужской след, но объяснительных, разумеется, ни одна из сторон не предоставила.

Примирение случилось еще в 2011 году, когда Ульяна и Ксения встретились на одной из тусовок, но вот поводов для встреч все равно стало все меньше. Интерес к столице и ее светской возне Цейтлина совершенно потеряла, в 2015 году вышла замуж за миллиардера Алексея Федорычева и перебралась на ПМЖ в Монако.





В столичный регион Цейтлина теперь заглядывает только на события, которые своим размахом хотя бы отдаленно напомнят "жирные нулевые". Например, в июне она побывала на ПМЭФ, где также ходила на вечеринки с Собчак.





Ксения СобчакНадя Бесчетникова