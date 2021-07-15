Возрастной ценз: нужно ли ограждать детей от деструктивного контента

Вадим Карасев

Может ли технология анализа лиц создать безопасный интернет для юных пользователей?

Британские эксперты уверены, что проблемы с проверкой возраста в Сети очевидны: если онлайн-платформы по-прежнему не могут отличать реальных людей от роботов, то они тем более не могут угадать их возраст. Решением вопроса безопасного использования интернета несовершеннолетними может стать внедрение новых технологий и совершенствование законодательства, сообщает The Guardian.

Для того, чтобы модераторы интернет-ресурсов могли найти различия между детьми и взрослыми, может быть применена идентификация пользователей по фотографии. Сегодня в мире уже существуют сервисы, обладающие способностью распознавать по фото около 98% несовершеннолетних юзеров. При этом, разработчики уверяют, что данная технология не использует биометрическое распознавание лиц, а анализирует исключительно возраст пользователя.

Схожая система используется в Китае для авторизации юных геймеров, которые хотят поиграть в мобильные игры после десяти часов вечера. Таким образом правительство Поднебесной борется с игровой зависимостью среди детей. "Любой, кто откажется или не пройдет проверку, будет считаться несовершеннолетним, а его доступ к играм ночью будет заблокирован", – заявили представители китайского ИТ-гиганта Tencent. Аналогичный подход может быть применен и в Великобритании, где в настоящее время разрабатывается ряд правительственных мер, контролирующих доступ детей к различным категориям онлайн-контента.

Эксперты считают, что отсутствие возрастных ограничений в Сети наносит серьезный вред пользователям. По мнению исследователей, "индустрия онлайн-рекламы порнографии не поддается регулированию, порнографические сайты не отличают детей от взрослых, несмотря на то, что в Великобритании 1,4 млн несовершеннолетних ежемесячно посещают данные ресурсы".

Официальный Лондон впервые предпринял попытку ввести возрастные ограничения для доступа в интернет еще в 2017 году. Тогда было предложено запретить подросткам посещать сайты с порнографическим контентом. Законопроект не уточнял, как именно это должно быть сделано и в итоге в силу не вступил.

В мае 2021 года британское правительство представило очередную правовую инициативу о безопасности в интернете, обязывающую медиа-платформы бороться с распространением деструктивного контента и порнографии.

Аналогичные цели преследует и Детский кодекс [Age Appropriate Design code], который должен окончательно вступить в силу на территории Туманного Альбиона 2 сентября 2021 года. Документ затрагивает различные сферы жизни общества – от требований к родительскому контролю до ограничений на сбор персданных пользователей. Кодекс также устанавливает новые стандарты для сайтов, которые будут доступны детям.

"Социальные сети должны использовать технологию распознавания возраста и гарантировать, что несовершеннолетние не будут сталкиваться с деструктивным контентом, рекомендуемым алгоритмами", – заявила Элисон Тру, эксперт в онлайн-политике по безопасности в Национальном обществе по предотвращению жестокого обращения с детьми (NSPCC).

Правовые инициативы, призванные ограничить распространение деструктивного контента, особенно среди несовершеннолетней аудитории Сети, разрабатываются сегодня в большинстве ведущих стран мира. Так, в России с 1 февраля 2021 года действует закон о саморегулировании соцсетей. Владельцы онлайн-площадок обязаны самостоятельно выявлять и блокировать публикации, содержащие материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацию, склоняющую детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данные о способах изготовления и использования наркотиков, а также о способах совершения самоубийства и призывах к нему.

«В 2020 году в результате такого взаимодействия РКН с социальными сетями было удалено или заблокировано 45,5 тыс. материалов с суицидальным контентом. Из них к "группам смерти" относятся 354 материала. В 2021 году было удалено или заблокировано 28,7 тыс. сайтов или их отдельных страниц, содержащих подобный контент, в том числе 140 материалов, относящихся к "группам смерти", — отметили в пресс-службе ведомства в комментарии газете Известия.