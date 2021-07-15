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"Все показала. К гинекологу можно не ходить": раздвинувшая ноги Настя Каменских взбесила фанатов

"Все показала. К гинекологу можно не ходить": раздвинувшая ноги Настя Каменских взбесила фанатов

34-летняя Настя Каменских в очередной раз продемонстрировала свою фигуру в бикини. Популярная певица при этом провокационно раздвинула ноги, возмутив подписчиков.

Настя Каменских показала, как она смогла подготовиться к лету. На фото звезда позирует в откровенном купальнике, демонстрируя стройную фигуру.

При этом на одном из горячих снимков певица позирует, широко расставив ноги. Счастливая артистка решила сделать фото во время прогулки на яхте.

"Это большое счастье — иметь возможность отдыхая работать! Сегодня еще одну сцену зажжем", — подписала снимок звезда.

Однако многих подписчиков Насти Каменских взбесило столь пикантное фото на странице певицы в инстаграме.

"Срамота!", "Пальцы на ногах — загляденье. Нога 46-го размера. Вы хоть просматривайте кадры после фотошопа! Приятно, что язык опять не вывалила", "Ну зачем так широко?", "Ну все, со всех сторон показала, к гинекологу можно уже и не ходить", — цитирует пользователей Cosmopolitan.


Как писал NEWSTES, ранее Настю Каменских заподозрили в беременности.

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По материалам: uposters.ru

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