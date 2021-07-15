Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Высокие отношения: невеста Орландо Блума Кэти Перри сходила на йогу с его бывшей женой Мирандой Керр

Высокие отношения: невеста Орландо Блума Кэти Перри сходила на йогу с его бывшей женой Мирандой Керр

Высокие отношения: невеста Орландо Блума Кэти Перри сходила на йогу с его бывшей женой Мирандой Керр

Дружеские отношения между бывшей и настоящей девушками Орландо Блума радуют поклонников и той и другой. 36-летняя певица Кэти Перри посетила занятие по йоге, организованное экс-супругой Блума, 38-летней Мирандой Керр, и даже прорекламировала косметику ее бренда в инстаграме.


Миранда Керр и Кэти Перри

Провела велнес-день вместе с моей подругой Мирандой Керр и ее брендом,

— написала артистка. Она уточнила, что впервые занялась йогой с того момента, как была беременна.

Давайте просто скажем, что мне понравилась шавасана,

— добавила она.

44-летний Орландо Блум, жених Кэти, оставил милый комментарий под фото своей возлюбленной:

Вы обе — самые милые. Я пропускаю все самое интересное,

— написал он, тоже попутно рекламируя косметику своей бывшей жены.


Кэти Перри

Актер "Властелина колец" получил шквал одобрительных комментариев от поклонников — четырем тысячам человек пришлось по душе его высказывание.


Миранда Керр

Действительно, нечасто встретишь, когда пара после развода остается в столь добрых отношениях.

Орландо Блум и Миранда Керр расстались в 2013 году после трех лет брака, они совместно воспитывают 10-летнего сына Флинна. Мальчик часто проводит время не только с отцом, но и с его невестой Кэти. В прошлом месяце они даже вместе ездили в отпуск в Венецию.


Кэти Перри и Орландо Блум

После того как у Орландо и Кэти летом прошлого года родилась дочь Дейзи Дав, родители стали еще чаще проводить время с обоими детьми. Орландо Блум с Кэти Перри хотели пожениться прошлым летом, но свадьбу пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Хотя некоторые считают, что пара поженилась тайно, но никаких подтверждений этому звезды не давали.

У Керр, помимо Флинна, также есть двое младших сыновей от мужа Эвана Шпигеля.


Кэти Перри и Орландо Блум с сыном Флинном
Юлия Капустина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Нацсовет оштрафовал «1+1» после трансляции популярного российского сериала
Нацсовет оштрафовал «1+1» после трансляции популярного российского
Кремль отреагировал на обращение жителей омской деревни к Меркель из-за плохих дорог
Кремль отреагировал на обращение жителей омской деревни к Меркель
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 15 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 15 июля 2021 года
На наскальном рисунке из испанской пещеры изображен сборщик дикого меда
На наскальном рисунке из испанской пещеры изображен сборщик дикого
Меркель ответила на просьбу жителей омской деревни отремонтировать дорогу
Меркель ответила на просьбу жителей омской деревни отремонтировать
Энергетика любви: советы о том, как сделать первое свидание с мужчиной успешным
Энергетика любви: советы о том, как сделать первое свидание с
Углеродное регулирование ЕС затронет российские поставки на $7,6 млрд
Углеродное регулирование ЕС затронет российские поставки на $7,6 млрд
Законы кармы, о которых должен знать каждый
Законы кармы, о которых должен знать каждый
Педагоги из 110 городов России прошли стажировки на площадках московских школ
Педагоги из 110 городов России прошли стажировки на площадках
Хейли Бибер прокомментировала слухи о публичной ссоре с мужем Джастином
Хейли Бибер прокомментировала слухи о публичной ссоре с мужем
Анджелина Джоли в образе total black на шопинге в Лос-Анджелесе с дочерью Захарой
Анджелина Джоли в образе total black на шопинге в Лос-Анджелесе с
Буш-младший перечислил "невероятно плохие" последствия вывода войск из Афганистана
Буш-младший перечислил "невероятно плохие" последствия

Топ на сегодня

В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»
В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»
"Ох, как замерзла": мокрая Серябкина выставила напоказ торчащие соски
"Ох, как замерзла": мокрая Серябкина выставила напоказ
Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис на съемках продолжения "Секса в большом городе"
Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис на съемках
В Астрахани будет открыт ресурсный класс для детей с ОВЗ
В Астрахани будет открыт ресурсный класс для детей с ОВЗ
"Они начали борзеть": осужденный Эдвард Бил пожаловался на участников ДТП
"Они начали борзеть": осужденный Эдвард Бил пожаловался на

Еще по теме

Добро пожаловать домой: Орландо Блум с сыном и Кэти Перри в аэропорту Лос-Анджелеса
Миранда Керр прокомментировала фото обнаженного Орландо Блума: "О чем он вообще думал?!"
Инсайдеры: Орландо Блум хочет детей от Кэти Перри
Орландо Блум хочет детей от Кэти Перри