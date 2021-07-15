Высокие отношения: невеста Орландо Блума Кэти Перри сходила на йогу с его бывшей женой Мирандой Керр

Вадим Карасев

Дружеские отношения между бывшей и настоящей девушками Орландо Блума радуют поклонников и той и другой. 36-летняя певица Кэти Перри посетила занятие по йоге, организованное экс-супругой Блума, 38-летней Мирандой Керр, и даже прорекламировала косметику ее бренда в инстаграме.





Миранда Керр и Кэти Перри

Провела велнес-день вместе с моей подругой Мирандой Керр и ее брендом,

— написала артистка. Она уточнила, что впервые занялась йогой с того момента, как была беременна.

Давайте просто скажем, что мне понравилась шавасана,

— добавила она.

44-летний Орландо Блум, жених Кэти, оставил милый комментарий под фото своей возлюбленной:

Вы обе — самые милые. Я пропускаю все самое интересное,

— написал он, тоже попутно рекламируя косметику своей бывшей жены.





Кэти Перри

Актер "Властелина колец" получил шквал одобрительных комментариев от поклонников — четырем тысячам человек пришлось по душе его высказывание.





Миранда Керр

Действительно, нечасто встретишь, когда пара после развода остается в столь добрых отношениях.

Орландо Блум и Миранда Керр расстались в 2013 году после трех лет брака, они совместно воспитывают 10-летнего сына Флинна. Мальчик часто проводит время не только с отцом, но и с его невестой Кэти. В прошлом месяце они даже вместе ездили в отпуск в Венецию.





Кэти Перри и Орландо Блум

После того как у Орландо и Кэти летом прошлого года родилась дочь Дейзи Дав, родители стали еще чаще проводить время с обоими детьми. Орландо Блум с Кэти Перри хотели пожениться прошлым летом, но свадьбу пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Хотя некоторые считают, что пара поженилась тайно, но никаких подтверждений этому звезды не давали.

У Керр, помимо Флинна, также есть двое младших сыновей от мужа Эвана Шпигеля.





Кэти Перри и Орландо Блум с сыном ФлинномЮлия Капустина