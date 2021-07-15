Заканчиваются сроки представления отчётности НКО об иностранных источниках финансирования

Лидия Мартынова

01:12 Автор: Валерий Филоненко

Некоммерческими организациями следует поторопиться: сроки предоставления в Минюст отдельных документов за 2020 год истекают 15 июля. Речь идёт о документах, содержащих отчёт о её деятельности, сведениях о персональном составе руководящих органов НКО.

Норма также касается и документов, содержащих сведения о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, а также их госорганов, международных и иностранных организаций. Мера распространяется и на иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц или российских юрлиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных выше источников.

Кроме того, общественные объединения должны предоставить документы, содержащие информацию об объёме денежных средств и иного имущества, получаемых ими от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан.





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Помимо этого, необходимо предоставить и информацию о целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании или использовании.

Согласно статье 19.7 КоАП, за непредставление или несвоевременное представление в Минюст отчетности предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

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