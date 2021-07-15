Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Законы кармы, о которых должен знать каждый

Законы кармы, о которых должен знать каждый

Карма и кармические законы известны людям с глубокой древности. Многие слышали про такие слова и фразы, как «мгновенная карма», «что посеешь, то и пожнешь». Настало время узнать, как наши действия влияют на наше собственное будущее.


Карма — это совокупность наших плохих и хороших действий, которые определяют нашу судьбу в этой и в последующих жизнях. Она работает по определенным законам, о которых должен знать каждый. Следуя им, вы сможете изменить свою судьбу к лучшему и обрести удачу. Также вы можете воспользоваться тремя способами очищения кармы, чтобы исправить свои прошлые ошибки.

Закон причины и следствия (закон жатвы)

Если человек поступает плохо, это не останется незамеченным. Иногда бывает так, что карма мгновенно настигает человека. Он пожелал кому-то чего-то плохого — и это случилось с ним в следующее мгновение или в этот же день. Иногда наши грехи и ошибки переходят в следующую жизнь. В следующем воплощении мы не помним того, что сделали, но получаем то, чего заслужили.

Наказание за грехи может наступить далеко не сразу, но хорошие поступки порой награждаются почти мгновенно. Нужно верить в то, что все хорошее возвращается сторицей. Даже искренние добрые мысли дарят нам удачу в будущем, не говоря уже о поступках.

Закон просветления


Карма существует для того, чтобы человек мог самосовершенствоваться. Мы обретаем просветление, когда делаем что-то хорошее. Это важнее богатства и любви. Это важнее самой жизни. Весь накопленный опыт и духовные знания перейдут в новую жизнь и будут копиться.

Закон единства

Добро и зло всегда будут идти рука об руку. Именно поэтому мудрецы советуют всегда помнить: когда вам плохо, это значит, что где-то рядом происходит нечто очень хорошее. Если вам хорошо, значит, в любой момент может произойти что-то неприятное. Мир не бывает полностью светлым или темным. Во всем плохом вы всегда можете найти капельку света, надежды, любви.

Закон переплетения

Даже если вы делаете какие-то нейтральные вещи, о которых почти никто не знает, вы все равно влияете на события в будущем. Иногда мы поступаем так, словно нами движет нечто извне. Это карма подталкивает нас к поступкам, которые нужны для того, чтобы в мире произошло то или иное важное событие. Любой человек — это винтик в огромной системе, называемой жизнью.

Закон принятия


Если вы хотите изменить что-то, вы должны это принять. Нужно не просто поверить во что-то, а принять как истину — безоговорочную и очевидную. Вы не сможете изменить того, во что не верите.

Закон всепрощения

Научитесь прощать людей, чтобы стать свободнее. Обиды и негатив блокируют ваши чакры и останавливают положительные кармические процессы. Люди, полные негатива, не получают удачу и позитив от Вселенной, потому что не могут нести их в массы. Когда мы не прощаем кого-то, Вселенная не прощает нас.

Закон обучения

Карма может пытаться открыть нам на что-то глаза. Например, если человек думает, что воровать — это правильно, то мироздание будет посылать человеку испытания, направленнные на то, чтобы показать ему, что так жить нельзя. В основном это происходит таким образом, чтобы человек мог почувствовать себя в чужой шкуре. Это одновременно и наказание, и обучение.

Закон помощи

Очень часто карма не изменяет нашу жизнь напрямую, а дает силы на то, чтобы мы сами могли ее изменить. Важно иметь желание поменять то, что окружает вас. Если это желание не сделает никому ничего плохого, карма даст силы и укажет верное направление движения.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Углеродное регулирование ЕС затронет российские поставки на $7,6 млрд
Углеродное регулирование ЕС затронет российские поставки на $7,6 млрд
Законы кармы, о которых должен знать каждый
Законы кармы, о которых должен знать каждый
Педагоги из 110 городов России прошли стажировки на площадках московских школ
Педагоги из 110 городов России прошли стажировки на площадках
Хейли Бибер прокомментировала слухи о публичной ссоре с мужем Джастином
Хейли Бибер прокомментировала слухи о публичной ссоре с мужем
Анджелина Джоли в образе total black на шопинге в Лос-Анджелесе с дочерью Захарой
Анджелина Джоли в образе total black на шопинге в Лос-Анджелесе с
Буш-младший перечислил "невероятно плохие" последствия вывода войск из Афганистана
Буш-младший перечислил "невероятно плохие" последствия
Сакральный смысл Шестерки: энергетика числа 6 и его влияние на судьбу и удачу
Сакральный смысл Шестерки: энергетика числа 6 и его влияние на судьбу
Польша сравнила власти Белоруссии с "туристическим бюро" для нелегальных мигрантов
Польша сравнила власти Белоруссии с "туристическим бюро"
Полезные свойства красной рябины и сферы её применения
Полезные свойства красной рябины и сферы её применения
6 главных причин, по которым вы притягиваете к себе неудачи и неприятности
6 главных причин, по которым вы притягиваете к себе неудачи и
"Они начали борзеть": осужденный Эдвард Бил пожаловался на участников ДТП
"Они начали борзеть": осужденный Эдвард Бил пожаловался на
Папу Франциска выписали из больницы после операции
Папу Франциска выписали из больницы после операции

Топ на сегодня

Китай начал торговать квотами на вредные выбросы
Китай начал торговать квотами на вредные выбросы
Средний балл ЕГЭ поступающих на педагогические направления вырос более чем на 1,5 балла по итогам первого месяца приёмной кампании
Средний балл ЕГЭ поступающих на педагогические направления вырос
Хилари Дафф поделилась снимками домашних родов
Хилари Дафф поделилась снимками домашних родов
Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис на съемках продолжения "Секса в большом городе"
Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис на съемках
В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»
В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»

Еще по теме

Законы кармы, которые работают одинаково для всех
Кармические сценарии: что это такое и можно ли их изменить
Как самостоятельно очистить карму: 3 способа
Насколько чиста ваша карма: простой тест-расчет