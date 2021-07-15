Законы кармы, о которых должен знать каждый

Вадим Карасев

Карма и кармические законы известны людям с глубокой древности. Многие слышали про такие слова и фразы, как «мгновенная карма», «что посеешь, то и пожнешь». Настало время узнать, как наши действия влияют на наше собственное будущее.

Карма — это совокупность наших плохих и хороших действий, которые определяют нашу судьбу в этой и в последующих жизнях. Она работает по определенным законам, о которых должен знать каждый. Следуя им, вы сможете изменить свою судьбу к лучшему и обрести удачу. Также вы можете воспользоваться тремя способами очищения кармы, чтобы исправить свои прошлые ошибки.

Закон причины и следствия (закон жатвы)

Если человек поступает плохо, это не останется незамеченным. Иногда бывает так, что карма мгновенно настигает человека. Он пожелал кому-то чего-то плохого — и это случилось с ним в следующее мгновение или в этот же день. Иногда наши грехи и ошибки переходят в следующую жизнь. В следующем воплощении мы не помним того, что сделали, но получаем то, чего заслужили.

Наказание за грехи может наступить далеко не сразу, но хорошие поступки порой награждаются почти мгновенно. Нужно верить в то, что все хорошее возвращается сторицей. Даже искренние добрые мысли дарят нам удачу в будущем, не говоря уже о поступках.

Закон просветления

Карма существует для того, чтобы человек мог самосовершенствоваться. Мы обретаем просветление, когда делаем что-то хорошее. Это важнее богатства и любви. Это важнее самой жизни. Весь накопленный опыт и духовные знания перейдут в новую жизнь и будут копиться.

Закон единства

Добро и зло всегда будут идти рука об руку. Именно поэтому мудрецы советуют всегда помнить: когда вам плохо, это значит, что где-то рядом происходит нечто очень хорошее. Если вам хорошо, значит, в любой момент может произойти что-то неприятное. Мир не бывает полностью светлым или темным. Во всем плохом вы всегда можете найти капельку света, надежды, любви.

Закон переплетения

Даже если вы делаете какие-то нейтральные вещи, о которых почти никто не знает, вы все равно влияете на события в будущем. Иногда мы поступаем так, словно нами движет нечто извне. Это карма подталкивает нас к поступкам, которые нужны для того, чтобы в мире произошло то или иное важное событие. Любой человек — это винтик в огромной системе, называемой жизнью.

Закон принятия

Если вы хотите изменить что-то, вы должны это принять. Нужно не просто поверить во что-то, а принять как истину — безоговорочную и очевидную. Вы не сможете изменить того, во что не верите.

Закон всепрощения

Научитесь прощать людей, чтобы стать свободнее. Обиды и негатив блокируют ваши чакры и останавливают положительные кармические процессы. Люди, полные негатива, не получают удачу и позитив от Вселенной, потому что не могут нести их в массы. Когда мы не прощаем кого-то, Вселенная не прощает нас.

Закон обучения

Карма может пытаться открыть нам на что-то глаза. Например, если человек думает, что воровать — это правильно, то мироздание будет посылать человеку испытания, направленнные на то, чтобы показать ему, что так жить нельзя. В основном это происходит таким образом, чтобы человек мог почувствовать себя в чужой шкуре. Это одновременно и наказание, и обучение.

Закон помощи

Очень часто карма не изменяет нашу жизнь напрямую, а дает силы на то, чтобы мы сами могли ее изменить. Важно иметь желание поменять то, что окружает вас. Если это желание не сделает никому ничего плохого, карма даст силы и укажет верное направление движения.