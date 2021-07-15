Звездный игрок «Далласа» Лука Дончич попал на обложку видеоигры NBA 2K22 (ФОТО)

Влада Некрасова

Стали известны баскетболисты, которые попадут на обложку видеоигры NBA 2K22.У новой версии известного спортивного симулятора будет три варианта обложки, в зависимости от издания. На первом варианте будет изображен плеймейкер «Даллас Маверикс» Лука Дончич, на втором – центровая «Чикаго Скай» (WNBA) Кэндис Паркер, на третьем – легенды НБА Карим Абдул-Джаббар и Дирк Новицки, а также звездный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрэнт.Видеоигра NBA 2K22 появится в свободной продаже 10 сентября. Обладатели подписки Playstation+ смогут получить доступ к игре раньше других.