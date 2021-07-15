Звездный игрок «Далласа» Лука Дончич попал на обложку видеоигры NBA 2K22 (ФОТО)
Сегодня, 21:00 Влада Некрасова
Стали известны баскетболисты, которые попадут на обложку видеоигры NBA 2K22.
У новой версии известного спортивного симулятора будет три варианта обложки, в зависимости от издания. На первом варианте будет изображен плеймейкер «Даллас Маверикс» Лука Дончич, на втором – центровая «Чикаго Скай» (WNBA) Кэндис Паркер, на третьем – легенды НБА Карим Абдул-Джаббар и Дирк Новицки, а также звездный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрэнт.
Видеоигра NBA 2K22 появится в свободной продаже 10 сентября. Обладатели подписки Playstation+ смогут получить доступ к игре раньше других.
По материалам: gogetnews.info