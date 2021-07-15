Звездопад Персеиды с 17 июля по 24 августа 2021 года

Вадим Карасев

Красочные звездопады мало кого оставляют равнодушными, и в скором времени нас ожидает очередное захватывающее шоу. Звездопад Персеид начнется уже на днях, и полюбоваться на падающие звезды, а также загадать желание смогут многие.

Метеорные потоки называют в честь их радианта — зоны неба, откуда появляются метеоры. Созвездие Персея дарит нам ежегодное зрелище. Его начало — 17 июля, а завершение приходится на 24 августа. Связано это астрономическое событие с тем, что Земля проходит сквозь облако обломков, оставленных кометой Свифта-Таттла.

Самым интенсивным звездопад Персеид будет в августе. Увидеть первые падающие звезды можно уже в скором времени, но самое захватывающее зрелище придется на ночь с 12 на 13 августа. В это время скорость потока достигнет 150 метеоров, тогда как в остальные дни можно будет увидеть 1-2 падающие звезды в час.

Увидеть падающие метеоры получится и без сложных приборов: при попадании в атмосферу Земли они оставляют яркий след, который волшебно смотрится на темном небе. Время падения Персеид уникально, ведь каждый сможет загадать свое желание на падающую звезду, и оно обязательно исполнится. Кроме того, благодаря метеорным потокам можно с легкостью завоевать сердце избранника, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не медлить с романтическими свиданиями.

Метеорный поток — это не только яркое астрологическое событие. Он влияет на финансовую сферу жизни, и специалисты в области биоэнергетики рекомендуют внимательно отнестись к своим деньгам, чтобы исключить неприятности. В период с 17 июля по 24 августа будет проще привлечь финансовые потоки, однако удержать их получится лишь в том случае, если действовать рассудительно и отказаться от принятия импульсивных решений.