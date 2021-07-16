Байден назвал санкции в отношении участников «Северного потока — 2» бессмысленными

Лидия Мартынова

08:38 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

В санкциях против участников «Северного потока — 2» не было смысла, поскольку трубопровод почти достроен. Об этом заявил президент США Джозеф Байден в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, пишет ТАСС.

«Моя позиция по «Северному потоку — 2» известна в течение определенного времени. Хорошие друзья могут не соглашаться. К тому моменту, когда я стал президентом, он [трубопровод] был завершен на 90%, и вводить санкции не имело никакого смысла», — отметил Байден.

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По его мнению, особое значение имело обсуждение с Меркель возможных попыток России шантажировать Украину или другие страны. И президент США, и канцлер Германии, поручили своим командами продумать возможные меры, а также оценить, как повлияли действия России на энергетическую безопасность Европы и Украины.

Байден также подчеркнул, что нельзя разрешать России использовать энергетику как способ для запугивания и принуждения, и объявил о начале климатического и энергетического сотрудничества с Германией.

При этом Ангела Меркель заявила, что у США и ФРГ разнятся позиции относительно значения «Северного потока — 2». Этот проект должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, а не его полной заменой, считать канцлер. И в этом отношении мнения лидеров схожи.





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Она также заявила, что Украина имеет право на территориальную целостность — Берлин работает над этим в рамках нормандского формата.

В свою очередь Меркель отметила, что Германия и Еврокомиссия многое сделали для заключения соглашения между Москвой и Киевом для транзита газа через Украину. Она выразила надежду, что он будет осуществляться и после истечения срока договора в 2024 году. В противном случае у Европы есть достаточное количество инструментов, чтобы отреагировать на возможную приостановку поставок газа Россией.

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Армин Лашет заявил, что считает проект газопровода «Северный поток — 2« коммерческим, но призвал избегать геополитических рисков для Украины, которые могут быть урегулированы при выдаче очередного разрешения от Евросоюза.

По словам главы фирмы-оператора Nord Stream 2 Маттиас Варниг, компания рассчитывает завершить работы по укладке трубопровода «Северный поток 2» в конце августа.

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