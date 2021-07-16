Что такое каузальное тело и как оно связано с кармой

Вадим Карасев

Каузальное тело — одно из пяти изменений в человеческой ауре. Это одна из граней души человека, которая очень важна и которая связывает наше настоящее и будущее с нашим прошлым.

Каузальное тело меняет нашу судьбу и управляет ею. Этот процесс нам не подвластен в полной мере, но эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что вы всегда можете начать следовать духовным законам, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Что такое каузальное тело

Всего существует пять тел, которые нас определяют и являются частью нас:

Физическое тело. Это наш организм, который помогает обретать опыт в текущем воплощении.

Эфирное тело. Это то, что во многих религиях называется душой. По сути же это тонкая структура, которая объединяет в себе все остальные тела. Это некое связующее звено.

Астральное тело. Его еще называют эмоциональным телом. Это наша энергия, которую мы излучаем.

Ментальное тело. Это наше сознание, интеллект.

Каузальное тело. Это первородное духовное тело, которое никогда не умирает и существует вне времени. Именно каузальное тело путешествует сквозь миры, проживая в разные отрезки времени разные жизни, пытаясь чему-то научиться, что-то изменить или что-то познать.

Связь каузального тела с кармой

Каузальное тело еще называют кармическим, потому что именно оно содержит в себе всю информацию о наших прошлых поступках. Это как носитель памяти, который мы носим с собой, — жесткий диск или флеш-карта, но на духовном уровне. Каузальное тело считывает поступки физического и астрального тела, анализирует их и синхронизирует с кармой и судьбой, запоминая все хорошее и плохое.

Каузальное тело хранит в себе информацию о том, через что нам предстоит пройти в этой жизни, в следующей. Оно содержит в себе информацию о наших поступках во всех инкарнациях. По сути, карма работает именно с ним, когда требует возврата долгов и исправления ошибок прошлого. В нем записаны наши задачи, которые мы поставили себе до начала этой жизни. В нем отражено то, что нам нужно изменить. Мы об этом не догадываемся, но мироздание направляет нас, связываясь с каузальным телом.

Каузальное тело никогда не умирает, как и душа. Они связаны друг с другом неразрывными нитями. Если астральное, физическое и ментальное тела можно как-то измерить и представить себе их как нечто понятное, то каузальное тело понять и представить не представляется возможным.