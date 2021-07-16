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Данила Козловский приехал к дочери в США и опубликовал редкие фото с ней

Данила Козловский приехал к дочери в США и опубликовал редкие фото с ней

36-летний Данила Козловский нечасто радует поклонников фотографиями дочери Оды Валентины, но сегодня, когда девочке исполнился год и пять месяцев, актер сделал исключение из правил и опубликовал новый снимок с малышкой. Данила приехал к дочери в США и наслаждается не только общением с Одой Валентиной, но и чудесными морскими пейзажами.


Кадр получил массу положительных и даже восторженных отзывов от поклонников.

Это счастье! Самое лучшее, что есть в жизни, — наши дети! Бусинка! Счастья вам! — написали фолловеры артиста.


Ода Валентина

В прошлый раз актер "Экипажа" публиковал фото с ребенком в День отца.


34-летняя мама девочки, актриса Ольга Зуева, тоже редко публикует снимки дочери. Родители скрывают лицо малышки, выбирая ракурсы, на которых дочь не смотрит в камеру.


Данила Козловский и Ольга Зуева были вместе с 2015 года. Весной прошлого года в одной из клиник США родилась Ода Валентина. Но, к сожалению, вскоре после рождения ребенка пара распалась. Козловский винит в расставании себя, но точной причины разлада экс-возлюбленные не называют. Даниле нечасто удается повидаться с дочерью, так как та вместе с мамой постоянно живет в США.

Возможной причиной расставания пары мог быть роман Данилы с Оксаной Акиньшиной — такие слухи ходили после их совместных съемок в фильме "Чернобыль".


Ольга Зуева и Данила Козловский
Ольга Зуева с дочерью Одой Валентиной

Юлия Капустина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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