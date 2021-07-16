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Дети, эвакуированные из-за чрезвычайной ситуации в Челябинской области, поехали на отдых в «Артек» и «Смену»

Дети, эвакуированные из-за чрезвычайной ситуации в Челябинской области, поехали на отдых в «Артек» и «Смену»

Более 100 детей, которые были эвакуированы ранее из организаций отдыха в Челябинской области в связи с пожарами, приехали на отдых в Международный детский центр «Артек» и Всероссийский детский центр «Смена», в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина, информирует Минпросвещения России.

«Приоритетами в организации детского отдыха всегда были и остаются максимальная безопасность и комфорт ребят. В связи с тяжелой обстановкой в регионе было принято решение отправить детей на черноморское побережье. Я уверен, что ребята смогут, несмотря ни на что, хорошо отдохнуть и получить приятные впечатления», – сказал Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Сложившаяся в Челябинской области пожароопасная обстановка не позволила продолжить отдых более 100 детей. Организовать их отдых на Черноморском побережье поручил президент России Владимир Путин после доклада губернатора региона Алексея Текслера по ситуации с пожарами. Находящиеся под патронажем Минпросвещения России центры детского отдыха активно подключились к решению сложившейся ситуации.

Школьники старшего возраста отдыхают во Всероссийском детском центре «Смена», ребята в возрасте до 10 лет – в Международном детском центре «Артек». В том числе в лагеря отправятся 10 детей, оставшихся без попечения родителей.

Педагоги ВДЦ «Смена» разработали особую программу, направленную, на развивающий отдых, раскрытие творческих способностей и лидерских качеств.

Индивидуальная программа образовательной смены «#Мастерская Лидеров» позволит детям развить навыки командной работы и самопрезентации, научит успешно решать конфликтные ситуации и познакомит с понятием эмоционального интеллекта. Также, ребят ждут занятия в мастерских «Искусство театра», «Креативное рисование», «Цирковая студия», «Игротека» и «Мелодия струн»; спортивные активности.

В Международном детском центре «Артек» сейчас проходит восьмая смена «Артек» – волшебный киномир». Школьники погрузятся в мир кино, получат возможность проявить себя в широком спектре ролей – от актера до продюсера. Артековцы смогут получить навыки в создании кинопроектов, в восприятии и анализе аудиовизуальных произведений, а также новый опыт коллективно-творческой и игровой деятельности, научатся сотрудничать и вместе решать проектные и творческие задания.

В рамках смены ребята посетят музеи Артека, ознакомится с историей детского центра, также посетят студии дополнительного образования.

# Общество
По материалам: edu.ru

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