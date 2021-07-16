Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман официально оформили развод

Вадим Карасев

Спустя четыре года разбирательств 65-летний Харви Вайнштейн и 45-летняя Джорджина Чапман официально оформили развод. Судья подписал необходимые документы о расторжении брака опального киномагната, который сейчас отбывает тюремный срок за изнасилования, и дизайнера.

Единственное, о чем думает Харви, — это счастье для его семьи и надежда, что о его детях всегда заботятся и они счастливы,

— сказала представитель Харви Джуда Энгельмайер.

Он любит их и надеется, что они знают об этом, и что в один прекрасный день он сможет быть ближе к ним,

— добавил он.

По сообщениям СМИ, Харви выплатил Джорджине компенсацию в размере от 15 до 20 миллионов долларов. Джорджина также получила опеку над их детьми, 10-летней дочерью Индией и 8-летним сыном Дашиэллом.





Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман

Процедуру развода с мужем дизайнер начала в октябре 2017 года. Пара не дотянула до 10-летнего юбилея своего брака всего несколько месяцев. Сразу после того как стало известно о преступлениях сексуального характера и изнасилованиях, в которых обвиняли ее супруга, Джорджина подала на развод. Из-за разбирательств в делах Харви Вайнштейна процедура затянулась почти на четыре года. Джорджина тяжело переживала происходящее с ее семьей.

Сейчас продюсер, признанный виновным по этому громкому делу, отбывает 23-летнее заключение в колонии. Дело Харви Вайнштейна запустило в сети массовую кампанию против сексуального насилия и домогательств #metoo, которую поддержали многие звезды и обычные люди по всему миру.

Джорджина находится в романтических отношениях с 48-летним американским актером Эдрианом Броуди. Слухи об их романе появились еще прошлой осенью, но впервые в качестве пары они появились на публике лишь в прошлом месяце на кинофестивале в Нью-Йорке. Позавчера на Каннском кинофестивале влюбленные уже не скрывали своих чувств.





Эдриан Броуди и Джорджина ЧапманЮлия Капустина