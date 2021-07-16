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Хейли Бибер, Аня Рубик, Шарлотта Генсбур посетили показ Saint Laurent в Венеции

Хейли Бибер, Аня Рубик, Шарлотта Генсбур посетили показ Saint Laurent в Венеции

Центр светской жизни Европы сейчас, конечно, располагается в Каннах, где проходит кинофестиваль, но и в других городах есть чем развлечься. Так, вчера в Венеции прошел мужской показ Saint Laurent, на котором Энтони Ваккарелло представил коллекцию весна-лето — 2022.

На показ прилетела и Хейли Бибер, чтобы вживую оценить зрелищное шоу, которое прошло в зеркальных декорациях. Гостями показа также стали музы дизайнера Аня Рубик и Шарлотта Генсбур, которая несколько дней назад успела побывать и на Каннском фестивале, где представила документальный фильм о своей матери Джейн Биркин.


Хейли Бибер
Аня Рубик
Брэндон Флинн
Хейли Бибер
Шарлотта Генсбур

В коллекцию вошло много шелковых и кружевных блузок, ну а гвоздем модной программы стали длинные накидки, напоминающие об эпохе рыцарей.


Показ Saint Laurent




Хейли поделилась у себя в инстаграме и фотографиями, сделанными по дороге на показ, — туда гости прибывали на катерах. Для выхода в свет модель выбрала мини-комбинезон Saint Laurent.



Хейли Бибер и Энтони Ваккарелло

Нашла время модель и для того, чтобы взять под защиту своего мужа Джастина Бибера. Дело в том, что на днях в сети бурно обсуждали видео, на котором певец якобы кричит на Хейли, после чего недоброжелатели сразу окрестили Джастина абьюзером.

Вспоминаю, какими прекрасными были прошлые выходные. Лучшее время, наполненное любовью. И все другие циркулирующие домыслы — выдумка,

— написала Хейли.


Хейли и Джастин Бибер
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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