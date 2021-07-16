Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Исследователи прочитали фразы по мозговым волнам парализованного человека

Исследователи прочитали фразы по мозговым волнам парализованного человека

Впервые в медицине исследователи использовали мозговые волны парализованного человека, неспособного говорить, чтобы перевести их в предложения на экране компьютера. Потребуются еще годы дополнительных исследований, но нынешняя работа стала важным шагом к тому, чтобы однажды восстановить более естественное общение для тех, кто не может разговаривать из-за травмы или болезни.

Сегодня у людей, которые не могут говорить или писать из-за паралича, есть только очень ограниченные способы общения. Как известно, знаменитый физик Стивен Хокинг с 2005 года пользовался для общения через синтезатор речи единственной своей работающей мышцей — участком щеки. Скорость набора составляла примерно одно слово в минуту. В ряде случаев удается использовать устройства, отслеживающие движения зрачков человека. Пациент, ставший участником нынешнего исследования, использует указку, прикрепленную к его бейсболке, и, двигая головой, касается слов или букв на экране. Но все подобные способы оказываются удручающе медленной и ограниченной заменой речи.

В последние годы создание интерфейсов «мозг — компьютер» позволило парализованным людям управлять роботизированными протезами. Команда под руководством нейрохирурга Эдварда Чанга (Edward Chang) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско использовала этот принцип для создания «речевого нейропротеза» — устройства, которое декодирует мозговые волны, контролирующие движения мышц губ, челюсти, языка и гортани, формирующих каждый звук речи.

David A. Moses et al./The New England Journal of Medicine, DOI: 10.1056/NEJMoa2027540

Пациент-доброволец, который вызвался протестировать устройство, пятнадцать лет назад перенес инсульт ствола головного мозга, вызвавший обширный паралич и лишивший его возможности говорить. Исследователи имплантировали электроды на поверхность мозга человека, над областью, контролирующей речь. Компьютер проанализировал нейронную активность, возникающую в мозге при намерении пациента произнести те или иные слова, в конечном итоге научившись различать 50 слов, из которых можно было составить более 1000 предложений. Например, на вопрос «Хотите пить?» компьютер позволяет мужчине ответить «Нет, я не хочу пить». По словам ведущего автора статьи Дэвида Мозеса (David Moses), слово появляется на экране через три-четыре секунды после того, как пациент пытается его произнести. Это не так быстро, как при обычной речи, но быстрее, чем другие доступные парализованным людям способы коммуникации.

О результатах сообщается в статье, которую опубликовал New England Journal of Medicine.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Собянин отменил в Москве с 19 июля систему QR-кодов
Собянин отменил в Москве с 19 июля систему QR-кодов
Исследователи прочитали фразы по мозговым волнам парализованного человека
Исследователи прочитали фразы по мозговым волнам парализованного
В сети появились новые фото с Сарой Джессикой Паркер и другими со съемок продолжения сериала "Секс в большом городе"
В сети появились новые фото с Сарой Джессикой Паркер и другими со
Лунный день сегодня 16 июля 2021 года
Лунный день сегодня 16 июля 2021 года
В Китае нашли 12 гробниц, принадлежавших одной семье XIV века
В Китае нашли 12 гробниц, принадлежавших одной семье XIV века
В трех школах Баксана в КЧР появятся новые образовательные центры «Точка роста»
В трех школах Баксана в КЧР появятся новые образовательные центры
"Очень косные": Алексей Кортнев назвал слушателей Баскова и Пугачевой неразвитыми
"Очень косные": Алексей Кортнев назвал слушателей Баскова и
Практика открытия жизненного пути с помощью замка
Практика открытия жизненного пути с помощью замка
Дети, эвакуированные из-за чрезвычайной ситуации в Челябинской области, поехали на отдых в «Артек» и «Смену»
Дети, эвакуированные из-за чрезвычайной ситуации в Челябинской
Наводнение в Германии унесло жизни 80 человек и 1300 числятся пропавшими
Наводнение в Германии унесло жизни 80 человек и 1300 числятся
Канны-2021: 16-летняя дочь Джулии Робертс дебютировала на красной дорожке
Канны-2021: 16-летняя дочь Джулии Робертс дебютировала на красной
Найден рентгеновский пульсар с самым слабым магнитным полем
Найден рентгеновский пульсар с самым слабым магнитным полем

Топ на сегодня

"Все показала. К гинекологу можно не ходить": раздвинувшая ноги Настя Каменских взбесила фанатов
"Все показала. К гинекологу можно не ходить": раздвинувшая
Суд ЕС принял решение, ограничивающее прокачку газа в обход Украины
Суд ЕС принял решение, ограничивающее прокачку газа в обход Украины
В Великобритании планируют ввести налог на соль и сахар
В Великобритании планируют ввести налог на соль и сахар
Канны-2021: Джорджина Родригес, Стелла Максвелл, Луи Гаррель, Александр Кузнецов на премьере фильма "Франция"
Канны-2021: Джорджина Родригес, Стелла Максвелл, Луи Гаррель,
Словения открыла границы для туристов из Украины
Словения открыла границы для туристов из Украины

Еще по теме

Умер физик Стивен Хокинг
Умер Стивен Хокинг
Почему Стивен Хокинг так настойчиво предупреждает землян насчет «чужих»?
Стивен Хокинг попал в больницу