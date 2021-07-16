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IT-специалистов подгонят под новые нормы кибербезопасности

IT-специалистов подгонят под новые нормы кибербезопасности

10:30  Автор: Виктория Карташева


Источник: Правительство России



Кабмин ждет предложений по корректировке стандартов подготовки IT-специалистов в рамках изменения правовой базы в сфере кибербезопасности. Соответствующее поручение Минобрнауки и Минцифры дал председатель Правительства Михаил Мишустин, говорится на сайте кабинета министров. 

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Возможность корректировки правовой базы в сфере кибербезопасности обсуждалась в рамках встречи главы Правительства с представителями бизнеса. В том числе речь идёт о национальных стандартах в области информационной безопасности в части, требующей решения кабмина.

Помимо этого, министерствам предстоит совместно рассмотреть возможность подготовки специалистов по кибербезопасности в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики. Соответствующие предложения ведомства должны представить до 20 августа.


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Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что укрепление связей международных хакерских группировок представляет на сегодняшний день значительную угрозу для глобальной информационной безопасности. В связи с этим необходимо гармонизировать международное право в сфере кибербезопасности.


#технологии #интернет

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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