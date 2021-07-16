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Эмбер Херд опубликовала новую фотографию с трехмесячной дочерью

Эмбер Херд опубликовала новую фотографию с трехмесячной дочерью

Инстаграм 35-летней Эмбер Херд стал превращаться в блог типичной молодой матери — недавно впервые став мамой, актриса теперь хочет делиться своим счастьем со всем миром. Поэтому сейчас главная героиня ее блога не она, а ее трехмесячная дочь Уна Пейдж. Сегодня звезда опубликовала новое фото с дочкой, на котором они вместе сидят за ноутбуком.


Я и мама, и папа, а она босс,

— подписала фото Эмбер.

О появлении на свет дочери Херд рассказала две недели назад, хотя матерью она стала еще в апреле. Ребенка родила суррогатная мать — самостоятельно выносить и родить малыша у актрисы не получилось бы по состоянию здоровья. Да и сама Эмбер поняла, что созрела быть матерью — "на своих условиях": актриса считает, что совсем не обязательно выходить замуж, чтобы завести ребенка.

Я надеюсь, что мы придем к тому моменту, когда станет нормальным не хотеть кольца на пальце, чтобы получить детскую кроватку, — заявила она.


Сейчас Херд в официальном браке не состоит — после скандального развода с Джонни Деппом, сопровождавшегося громкими судебными разбирательствами, актриса пока не спешит снова ставить штамп в паспорте. Свободно ли ее сердце сейчас, неизвестно. Еще несколько месяцев назад она встречалась с кинооператором Бьянкой Бути, но вместе на публике они уже давно не появлялись.


Первым новостью со Spletnik поделился блогер shisha.


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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