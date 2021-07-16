К автоматическим программам инвестконсультирования установили требования

Лидия Мартынова

17:39 Автор: Александра Гуляева

Программы автоматического инвестиционного консультирования с 1 апреля 2022 года должны будут предоставлять индивидуальные консультации с учётом инвестиционного профиля клиента. Соответствующее указание вынес Центральный банк РФ.

Требования к программному обеспечению для роботов-советников Банк России разработал ещё прошлым летом. В июле 2021 года указание зарегистрировал Минюст.

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Согласно указанию, инвестору должны сообщить о том, как происходит формирование рекомендаций, а также о возможных рисках.

Кроме того, программа должна хранить историю действий клиента и робота-советника и создавать отчёты о тех рекомендациях, которые выдал электронный помощник.

Программы автоследования должны фиксировать в памяти записи о поручениях брокеру, которые автоматически преобразованы из рекомендаций. Также у робота-советника должна быть защита от несанкционированного доступа и изменения алгоритма его работы.

«Технологии робоэдвайзинга получают всё более широкое распространение на российском финансовом рынке. Регулирование Банка России будет способствовать дальнейшему развитию инноваций, а также обеспечит дополнительную защиту потребителей финансовых продуктов от недобросовестных практик», — рассказал директор Департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Михаил Ковригин.





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Он также обратил внимание на то, что рекомендации, которые выдал советник, — не прямое указание для совершения сделок на фондовом рынке. Представитель Банка России посоветовал взвесить все риски, прежде чем дать поручение брокеру, а если собственных финансовых знаний недостаточно, то воспользоваться услугами доверительного управления.

Кроме того, с 10 сентября 2021 года вступают в силу нормы, по которым инвестиционный советник должен будет предоставить клиенту договор о консультировании, а также рассказать об условиях и рисках, связанных с исполнением этого договора.

Ранее сообщалось, что инвестиционных советников исключили из сферы применения Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

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