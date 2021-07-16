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Как был открыт закон сохранения материи

Как был открыт закон сохранения материи

01:17  Автор: Дмитрий Литвинов



«Всеобщий естественный закон» — закон сохранения материи Михаил Ломоносов впервые сформулировал 273 года назад — 16 июля 1748 года.

В Санкт-Петербургской академии наук Михаил Васильевич Ломоносов официально занимал должность профессора химии, хотя современникам и потомкам он известен и как физик и астроном, историк и филолог.

Наука вела его к познанию внутренней структуры материи — долго Ломоносов добивался открытия при академии специальной химической лаборатории, без которой было невозможно проведение даже элементарных научных опытов. Благодаря его настойчивости, лаборатория, в конце концов, была создана, и появилась база для осуществления эпохального научного открытия — «всеобщего естественного закона», известного также как «закон сохранения материи».

В письме, адресованном математику Леонарду Эйлеру, впервые было дано обоснование. Там, в частности, говорилось: «Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется к какому-либо телу, столько же теряется у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю у бодрствования и т.д. Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на правила движения: тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому им двинутому».

День 16 июля в истории


Открытый Ломоносовым закон получил более полное обоснование в его работах «Об отношении количества материи и веса» (1758) и в «Рассуждении о твердости и жидкости тел» (1760). Обе эти работы были опубликованы на латинском языке, и, следовательно, получили известность за пределами России. Но осознать значение открытия, сделанного Ломоносовым, многие учёные тех лет так и не смогли.


#история #наука


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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