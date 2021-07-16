Как использовать интуицию для принятия важных решений

Вадим Карасев

Интуиция — это отличный помощник в любых делах. Она способна помочь в принятии сложных решений, в преодолении проблем и неурядиц. Эксперты рассказали, как правильно пользоваться шестым чувством.

Многие не видят смысла в использовании шестого чувства в процессе принятия решений. В вашей жизни начнут происходить шесть важных вещей, если вы начнете доверять внутреннему голосу. Нужно лишь научиться правильно им пользоваться. Перечисленные ниже советы помогут это сделать.

Рассматривайте проблему со всех возможных углов

Если вы, например, ищете работу, но по какой-то причине рассматриваете только те варианты, которые похожи на прошлое или текущее место работы, стоит попробовать обратить также внимание на другие профессии, на любые графики и все места.

Если вы ищете любовь, то лучше сфокусироваться не на поиске человека с определенным набором качеств, возрастом и внешностью, а на поиске в целом. Таким образом вы дадите возможность своему сознанию мыслить более свободно. Это позволит интуиции работать в полную силу и очень хорошо скажется на результате.

Успокойтесь

Когда мы в стрессе, в агрессивном состоянии или просто на нервах, то интуиция притупляется, потому что чакры закрыты, а биополе ослаблено. Чтобы шестое чувство работало эффективно, нужно быть спокойнее. Так вы с более высокой вероятностью сможете услышать себя. Попробуйте воспользоваться успокаивающими практиками — например, дыхательными техниками, медитациями и другими практиками.

Избавьтесь от стереотипов и предрассудков

Многие люди думают, что прислушиваться к интуиции — это проявление слабости и глупости. На самом деле, мы обращаемся к внутреннему голосу очень часто, просто наши окончательные решения в большинстве случаев не далеки от здравого смысла. Правильный выбор в большинстве случаев лежит на поверхности, но иногда интуиция способна помочь нам копнуть глубже. Именно для таких ситуаций важно допускать вероятность того, что внутренний голос может подсказывать нетривиальные решения.

Обращайте внимание на самое первое ощущение

Например, вы встретили на своем пути интересного человека, но по какой-то причине он показался вам неприятным. Ваш внутренний голос зачастую дает верный ответ тогда, когда вы его не ожидаете. Вспомните, сколько в вашей жизни было ситуаций, когда вы сами себе говорили: «я же чувствовал, что не нужно было этого делать» или «я знала, что ему нельзя доверять», «так и знала, что нужно было устраиваться на ту работу, пока была возможность». Если вы находитесь в трудной жизненной ситуации или перед вами встала очень сложная дилемма, вам стоит вспомнить, что вы подумали об этом в первую очередь.

Убедитесь, что ваша интуиция — это не страх

Очень часто люди путают интуицию со страхом. Например, если вы решили прыгнуть с парашютом, но не можете заставить себя сесть в самолет, это может быть не интуиция, а страх. Интуиция — это мысль, которая появляется внезапно. Если вы постоянно прыгаете с парашютом, но в какой-то день вы чувствуете, что этого делать не стоит, это уже может быть внутренний голос. Обязательно спрашивайте себя о том, не является ли ваше решение результатом страха.

Рассмотрите все сценарии

Выпишите на бумагу или напечатайте в текстовом файле все возможные сценарии развития событий и все возможные выходы из сложившейся ситуации. Все свои решения, которые вы можете принять, попробуйте оценить и проиграть в голове. Не исключено, что после этого может что-то екнуть в сердце, появиться новая уникальная мысль, идея.

Не торопитесь

Если есть время подумать, лучше это сделать. Например, если вы хотите купить машину или квартиру, лучше рассмотреть все возможные варианты. Не торопитесь с такими решениями. Очень важно ознакомиться со всеми предложениями на рынке. Если вы ищете работу, то в такой ситуации тоже лучше проанализировать все вакансии, а не останавливаться на первой понравившейся. Чем больше у вас вариантов, тем лучше. В спешке интуиция может работать не совсем корректно.