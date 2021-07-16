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Канны-2021: 16-летняя дочь Джулии Робертс дебютировала на красной дорожке

Канны-2021: 16-летняя дочь Джулии Робертс дебютировала на красной дорожке

16-летняя дочь Джулии Робертс и Дэниела Модера Хэзел вышла в свет и дебютировала на красной ковровой дорожке. Она приехала на Каннский кинофестиваль, чтобы поддержать отца на премьере фильма "День флага", оператором которого он является.


Для своего первого громкого выхода в свет она выбрала кружевное длинное бледно-желтое платье и черные туфли в стиле "Мэри Джейн".

Помимо Хэзел, у супругов, которые поженились 19 лет назад, есть еще двое детей: 16-летний Финнеас — близнец Хэзел и 14-летний Генри. Большую часть своей жизни дети Джулии и Дэниела были в тени, поэтому появление Хэзел на публике привлекло немало общественного внимания.

После рождения Хэзел и Финнеаса пара переехала в Нью-Мексико, чтобы растить детей вдали от голливудского внимания. Пойдут ли звездные отпрыски по стопам своих родителей и свяжут ли жизнь с киноиндустрией, неизвестно. Однако Хэзел на этом поприще себя уже попробовала — в 2016 году она сыграла небольшую роль в фильме "Несносные леди", где также снялась и ее знаменитая мама.


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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