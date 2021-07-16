Канны-2021: Мелани Тьерри, Мария Бакалова, Лара Лието — обсуждаем дневные образы звезд

Вадим Карасев

Продолжаем рассматривать звездные образы на 74-м Каннском кинофестивале — на очереди вчерашние дневные выходы гостей.

Богатыми на красочные фотографии снова выдались фотоколлы: председатель жюри программы "Золотая камера" Мелани Тьерри появилась в шортах и ярком топе в морском стиле с характерным воротником, правда, классической синей полоске актриса предпочла красную. Поддержали тренд на яркие цвета, который определяет моду после пандемии, также Мария Бакалова и Ноэми Мерлан.

Другие наряды знаменитостей — в нашей подборке. Выбирайте лучший дневной образ в нашем голосовании!





Ноэми Мерлан в Louis Vuitton









Мелани Тьерри в Miu Miu









Мария Бакалова в Louis Vuitton









Джулия Дюкорно в Prada









Лин Дэн Пэм в Elie Saab









Хофит Голан в Elisabetta Franchi





Кэт Грэм





Канны-2021: лучший дневной образ 14 июля

Лара ЛиетоНоэми МерланМелани ТьерриМария БакаловаДжулия ДюкорноЛин Дэн ПэмХофит ГоланКэт ГрэмЛара ЛиетоНадя Бесчетникова