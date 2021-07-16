Канны-2021: Мелани Тьерри, Мария Бакалова, Лара Лието — обсуждаем дневные образы звезд
Сегодня, 01:55 Вадим Карасев
Продолжаем рассматривать звездные образы на 74-м Каннском кинофестивале — на очереди вчерашние дневные выходы гостей.
Богатыми на красочные фотографии снова выдались фотоколлы: председатель жюри программы "Золотая камера" Мелани Тьерри появилась в шортах и ярком топе в морском стиле с характерным воротником, правда, классической синей полоске актриса предпочла красную. Поддержали тренд на яркие цвета, который определяет моду после пандемии, также Мария Бакалова и Ноэми Мерлан.
Другие наряды знаменитостей — в нашей подборке. Выбирайте лучший дневной образ в нашем голосовании!
Ноэми Мерлан в Louis Vuitton
Мелани Тьерри в Miu Miu
Мария Бакалова в Louis Vuitton
Джулия Дюкорно в Prada
Лин Дэн Пэм в Elie Saab
Хофит Голан в Elisabetta Franchi
Кэт Грэм
Лара Лието
Канны-2021: лучший дневной образ 14 июля
Ноэми МерланМелани ТьерриМария БакаловаДжулия ДюкорноЛин Дэн ПэмХофит ГоланКэт ГрэмЛара Лието
Надя Бесчетникова
По материалам: spletnik.ru