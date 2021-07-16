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Канны-2021: Мелани Тьерри, Мария Бакалова, Лара Лието — обсуждаем дневные образы звезд

Канны-2021: Мелани Тьерри, Мария Бакалова, Лара Лието — обсуждаем дневные образы звезд

Продолжаем рассматривать звездные образы на 74-м Каннском кинофестивале — на очереди вчерашние дневные выходы гостей.

Богатыми на красочные фотографии снова выдались фотоколлы: председатель жюри программы "Золотая камера" Мелани Тьерри появилась в шортах и ярком топе в морском стиле с характерным воротником, правда, классической синей полоске актриса предпочла красную. Поддержали тренд на яркие цвета, который определяет моду после пандемии, также Мария Бакалова и Ноэми Мерлан.

Другие наряды знаменитостей — в нашей подборке. Выбирайте лучший дневной образ в нашем голосовании!


Ноэми Мерлан в Louis Vuitton



Мелани Тьерри в Miu Miu



Мария Бакалова в Louis Vuitton



Джулия Дюкорно в Prada



Лин Дэн Пэм в Elie Saab



Хофит Голан в Elisabetta Franchi


Кэт Грэм


Лара Лието

Канны-2021: лучший дневной образ 14 июля


Ноэми МерланМелани ТьерриМария БакаловаДжулия ДюкорноЛин Дэн ПэмХофит ГоланКэт ГрэмЛара Лието
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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