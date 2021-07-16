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Казахстан вытеснил Россию из тройки мировых лидеров по майнингу криптовалют

Казахстан вытеснил Россию из тройки мировых лидеров по майнингу криптовалют

Казахстан вошел в тройку мировых лидеров по майнингу криптовалют, сместив на третьем месте Россию. В Кембриджском университете провели исследование, которое выявило основные изменения в этой сфере.

Первое место в рейтинге все еще занимает Китай, несмотря на борьбу с генерацией виртуальных монет. Предпринимаемые меры, впрочем, дали свой эффект: доля КНР упала на 30%. На втором месте — США, где зафиксирован рост более чем на 12%. Пятерку лидеров замыкают Россия и Иран.

Рост объемов майнинга в Казахстане может объясняться миграцией специалистов из Китая. Также в этой стране есть существенные энергетические мощности, обеспечиваемые угольными и газовыми электростанциями. Менее чем за год Казахстан увеличил свою долю в мировом майнинге с 1,4% до 8,2%.

Как сообщал Ruposters, в июле китайские майнеры начали массово "сливать" видеокарты, однако низкая цена может обернуться серьезными проблемами — техника работала на пределе своих возможностей, и ее износ достигает критических значений.

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По материалам: uposters.ru

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