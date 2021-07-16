Кто ответит за мусор в лесу

Анастасия Иванова

Сейчас ликвидировать стихийные свалки в лесных массивах некому и не на что

12:00 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 1196133-7

Нацпроект «Экология» и госпрограмма «Развитие лесного хозяйства» не предусматривают мероприятий по очистке леса от бытового мусора. Кто отвечает за это, в законодательстве также не указано. На рассмотрении Госдумы находится законопроект о передаче полномочий по ликвидации свалок регионам. Но в комитетах Госдумы и Совета Федерации, занимающихся вопросами природопользования, считают, что за уборку леса должен нести ответственность федеральный Центр.

Помойки оказались вне закона

В России 25-30 процентов незаконных свалок приходится на территорию лесного фонда. Действующее законодательство предполагает, что убирать мусор должны те, кто его оставил, но найти виновников зачастую невозможно. В судебной практике этот вопрос решают неоднозначно. Если земля находится в аренде, то уничтожить свалку обязывают арендатора. А если участок бесхозный, то его по решению суда очищают региональные органы сферы лесных отношений или территориальные органы Росимущества. На деле выходит, что многие свалки так и остаются неубранными. Очевидно, что законодательного регулирования в этой сфере недостаточно.

«Помойки в лесу оказались вне закона, — сказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. - Муниципалитет не может убрать эту свалку, потому что это не его территория, а у Рослесхоза и подведомственных ему учреждений другие полномочия: они ухаживают за лесом, выдают санитарные путёвки, выращивают деревья».

Где взять деньги

18 июня сенатор Александр Савин, депутаты от «Единой России» Александр Авдеев и Геннадий Скляр и Заксобрание Калужской области внесли в Госдуму законопроект о передаче регионам полномочий по ликвидации свалок на территориях, относящихся к лесному фонду, за исключением участков, предоставленных организациям и гражданам в бессрочное, безвозмездное пользование или аренду.

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На какие деньги регионы будут убирать мусор? В Министерстве природных ресурсов и экологии считают, что нецелесообразно делать это за счёт субсидий, выделенных регионам на лесные полномочия, сказал замглавы ведомства Сергей Аноприенко на совещании в Совете Федерации 12 июля. «Если ещё и ликвидация несанкционированных свалок будет за счёт этих субсидий, будет совсем грустно», — считает он.

По экспертным оценкам, очистка одного гектара леса от стихийных помоек стоит 20 миллионов рублей. Такие данные привёл председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. Сенатор уверен, что проблему нельзя решить без федеральных средств. «Вопрос со свалками потребует дополнительных источников финансирования. По-видимому, решать вопрос, об этом многие говорили, мы будем через федеральный проект «Чистая страна», — сказал Майоров на совещании 12 июля.





В Комитете Госдумы по природным ресурсам также уверены, что убирать мусор в лесу нужно за федеральный счёт. «Считаю, что передача ликвидации свалок на региональный уровень чревата отрицательными последствиями», — сказал Николай Николаев. Он отметил, что уже сейчас регионам не хватает денег на лесные полномочия, борьбу с пожарами. Эти полномочия финансируют в лучшем случае на 50 процентов. Два года назад парламентарии вместе с Рослесхозом разработали изменения в методику выделения средств регионам на лесное хозяйство, но эта схема осталась прежней. Её использование приводит к тому, что богатые лесом регионы получают меньше денег, чем территории, где лесов мало. Меньше всего средств выделяют Якутии, где сейчас бушуют лесные пожары, отметил Николаев.

Штрафы могут увеличить

Росту количества свалок в лесу способствуют и мизерные штрафы за выброс мусора в неположенном месте — 1-2 тысячи рублей. Ответственность за незаконные свалки следует ужесточить, считает Алексей Майоров.





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Такие поправки в КоАП уже разработали в Мосгордуме совместно с Московской областной думой. Как сообщил «Парламентской газете» один из авторов проекта, глава комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов, существующие наказания абсолютно не пугают нарушителей. «В первую очередь страдает окружающая среда: леса, почвы, воды, живые организмы, страдают люди, проживающие в населённых пунктах, рядом с которыми сваливают грузовики мусора, страдают муниципалитеты, которые вынуждены изыскивать и тратить огромные средства для ликвидации нелегальных свалок и последствий ущерба природе», — отметил Козлов. По подсчётам Росприроднадзора, стоимость ликвидации даже самой маленькой свалки начинается от 10 миллионов рублей.

Законопроект предлагает повысить штрафы для людей, которые мусорят в неположенных местах, до 2-3 тысяч рублей, а за повторное нарушение — до 3-5 тысяч. Отдельные санкции хотят предусмотреть для тех, кто выбрасывает отходы из автомобилей, в том числе с грузовиков. В этом случае максимальный штраф для граждан составит 60-70 тысяч рублей, для предпринимателей - 80-100 тысяч и для организаций — 150-200 тысяч. Эти санкции коснутся тех, кто вывозит мусор в поля, леса, на обочины дорог, образуя незаконные свалки. Законопроект поддержало Правительство, а на рассмотрение Госдумы его планируют внести в осеннюю сессию, сообщил Александр Козлов.

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