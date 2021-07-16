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«Лаборатория безопасности» за год посетила 50 школ Иркутской области

«Лаборатория безопасности» за год посетила 50 школ Иркутской области

Автобус «Лаборатория безопасности» за 2020/2021 учебный год успел побывать в 50 школах Иркутского и Шелеховского районов, сообщает Министерство образования Иркутской области.

«Лаборатория безопасности» создана на базе Центра развития дополнительного образования детей для обучения ребят правилам дорожного движения. Оборудование лаборатории позволяет моделировать ситуации на дороге и обучать школьников на практике.

Кроме того, министр образования области Максим Парфенов объявил, что в области утверждена дорожная карта развития системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2021 году. 

Согласно плану до 1 сентября в муниципальных образованиях региона будут созданы центры по профилактике детских травм на дороге. Они будут открыты на базе организаций дополнительного образования и школ.

# Общество
По материалам: edu.ru

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