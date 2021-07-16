Латвия пожаловалась на нехватку украинских рабочих для сбора клубники

Вадим Карасев

Латвийские фермеры встревожились из-за нехватки украинских рабочих для сбора урожая. Теперь многие хозяйства терпят огромные убытки от портящихся овощей и фруктов, сообщает Telegram-канал Baltnews.

На латвийских фермах остро не хватает сборщиков, и, когда сезон ягод подойдет к концу, владельцы намерены обратиться к властям с просьбой облегчить условия для въезда рабочих-мигрантов из Украины. До этого они уже обращались с подобными предложениями в Министерство земледелия, но чиновники сказали им нанимать безработных.

Такая проблема возникает в стране из года в год — в нынешнему году она усугубилась введенными из-за COVID-19 ограничениями на въезд иностранных рабочих. Местные неохотно идут трудиться на фермах, оплата зачастую может быть меньше размера выплат пособий по безработице.

Чаще всего на полях трудились приезжающие на заработки граждане Украины. По их словам, в среднем в месяц они зарабатывали от 450 до 650 евро (от 39 до 57 тысяч рублей). Сейчас известно, что украинцев могут вскоре начать пускать в страны ЕС только для туристических поездок.