Лунный день сегодня 16 июля 2021 года

Вадим Карасев

Луна каждый день меняет свою энергетику и по-разному влияет на людей, их настроение и удачу. Астрологи рассказали, какой будет эта пятница, чего можно ожидать в разных сферах жизни и как справляться с трудностями.

Луна поможет нам сегодня найти решение важных проблем, изменить жизнь к лучшему. Ранее мы рассказывали о том, как поменять все к лучшему, если вы застряли в тупике и не знаете, что делать дальше. Сегодня эти советы будут максимально действенными.

Фаза Луны: начинается 7 лунный день, которому суждено пройти под влиянием Весов. Растущая Луна и стихия Воздуха — отличная команда, целью которой является пробуждение всего самого доброго в людях, помощь в осуществлении задуманного. Луна на нашей стороне сегодня.

Магнитные бури 16 июля: магнитосферу Земли ничто не потревожит. Магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

яркий образ;доброта;оптимизм;общительность;умеренные физические нагрузки.ссоры;обиды;переутомления.

Сегодня можно заняться простыми делами по дому. Не стоит начинать ремонт или тратить все свободное время на уборку. Можно сделать перестановку мебели, проветрить помещение, избавиться от старого хлама, сделать какие-то мелкие дела — пропылесосить пол, постирать белье или помыть накопившуюся посуду. Также астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что полезными будут обряды на чистку дома и защиту от врагов.

Что надеть в эту пятницу

Из одежды лучше выбирать что-то максимально легкое, удобное и просторное. Стихия Воздуха диктует свои условия, но не в выборе цвета. Тут у вас полная свобода выбора. Вы можете надеть что-то темное либо сделать образ полностью светлым. Главное, чтобы вы не надевали все черное.

Из камней-талисманов самыми благоприятными будут камни с легкой энергетикой: малахит, турмалин, бирюза, белый кварц, лазурит, лунный камень, коралл, аквамарин. Из украшений лучше отдать предпочтение изделиям из платины. У этого металла самая ненавязчивая сила.

Настроение и здоровье в 7 лунный день

Луна постарается сегодня уберечь людей от травм и неприятностей со здоровьем. Также ночное светило даст вам сил для того, чтобы вы могли укрепить свое здоровье прогулками, спортом. Это прекрасное время для попыток выработать хорошую привычку. Например, если вы хотели начать бегать, можно смело пробовать.





Заниматься в спортзале или работать на износ не стоит. В этот день важно отдыхать и расслабляться. Можно посетить интересное место, прогуляться. Главное — не сидеть слишком много дома. Нужно двигаться, проявлять по возможности активность, общаться с людьми.

Общение и любовь 16 июля

В эту пятницу полезно будет заводить новые знакомства, прощать людям их проступки, относиться ко всем с теплотой и уважением. День хорош для коллективной работы или отдыха в компании. Ссоры и выяснение отношений могут омрачить эту пятницу и привести к большим проблемам с настроением.

От большинства людей в этот лунный день будет исходить только позитивная энергия. Если же в вашем кругу общения окажется человек не с самым позитивным настроением, то лучше не предъявлять претензий и не фокусировать внимание на проблеме. Луна сегодня постарается нейтрализовать все негативные вибрации.

Финансы и работа по лунному календарю

День можно уделить поиску новой работы и привлечению новых клиентов. Деловое общение будет проходить на ура — люди смогут легче доносить друг до друга свои мысли, просьбы и идеи. День удачен для переговоров, обращений к начальству с организационными моментами и вопросами о повышении заработной платы.

Самой эффективной будет умеренная работа. Не стоит переутомляться. Делайте то, что должны, но не задерживайтесь надолго в офисе. Что касается денежных операций и покупок, то этот день весьма благоприятен. Рекомендуется уделить больше внимания сделкам и переводам. Крупные инвестиции тоже допустимы, но лучше сначала посоветоваться с кем-то, кому вы доверяете.