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Михеева предложила сделать дешевле генетические тесты для молодых семей

Михеева предложила сделать дешевле генетические тесты для молодых семей

01:12  Автор: Марина Третьякова



Благодаря генетическим обследованиям супруги могут заранее узнать, что их будущий ребёнок может быть болен тяжёлым недугом. Поэтому государству стоит позаботиться, чтобы такое тестирование было для них доступно, сказала «Парламентской газете» секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

Конечно, отметила она, для супружеских пар это будет связано с серьёзным этическим выбором. Но было бы правильно дать супругам возможность провести такое обследование, подчеркнула Михеева.

«И мы будем ставить вопрос перед российскими властями, чтобы какие-то виды генетического тестирования для молодых пар были бы если не бесплатны, то хотя бы доступны», — отметила секретарь ОП РФ.

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Она также рассказала, что Общественная палата намерена вынести на повестку мирового сообщества проблему высокой стоимости препаратов, необходимых для лечений детей, страдающих редкими и тяжёлыми заболеваниями. «Честно говоря, кажется очень неправильным, что ведущие мировые фармацевтические кампании, по сути, являясь монополистами в ряде случаев, когда для лечения болезни подходит только одно лекарство и больше никакое, не готовы снижать на него цену», — пояснила она.


#семья #дети #здоровье

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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