Минцифры предложило предусмотреть различные варианты предоставления госуслуг
23:00 Автор: Жанна Звягина
Источник: Regulation.gov.ru
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило предусмотреть различные варианты предоставления государственных услуг. Соответствующий проект постановления правительства опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Документом предусматривается предоставление услуг федеральными ведомствами через региональные порталы, а региональными органами и органами местного самоуправления — через Госуслуги.
Предоставление услуг в электронной форме предусматривается через официальные сайты органов власти на Госуслугах, а услуги, которые не имеют электронной формы на региональных порталах, — на Госуслугах.
Как сообщили ТАСС в ведомстве, данный механизм позволит гражданам получать различные государственные услуги на привычных для них площадках. Вместе с тем проектом постановления предлагается обеспечить возможность предоставления госуслуг федеральных ведомств через региональные порталы.
Для услуг, необходимых к выводу на Единый портал государственных и муниципальных услуг, планируется разработать соответствующие интерактивные формы заявлений.
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8 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым теперь в многофункциональных центрах можно будет оформить электронные копии документов.
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