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Минцифры предложило предусмотреть различные варианты предоставления госуслуг

Минцифры предложило предусмотреть различные варианты предоставления госуслуг

23:00  Автор: Жанна Звягина


Источник: Regulation.gov.ru



Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило предусмотреть различные варианты предоставления государственных услуг. Соответствующий проект постановления правительства опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предусматривается предоставление услуг федеральными ведомствами через региональные порталы, а региональными органами и органами местного самоуправления — через Госуслуги.

Предоставление услуг в электронной форме предусматривается через официальные сайты органов власти на Госуслугах, а услуги, которые не имеют электронной формы на региональных порталах, — на Госуслугах.

Как сообщили ТАСС в ведомстве, данный механизм позволит гражданам получать различные государственные услуги на привычных для них площадках. Вместе с тем проектом постановления предлагается обеспечить возможность предоставления госуслуг федеральных ведомств через региональные порталы.

Для услуг, необходимых к выводу на Единый портал государственных и муниципальных услуг, планируется разработать соответствующие интерактивные формы заявлений.

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8 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым теперь в многофункциональных центрах можно будет оформить электронные копии документов.


#госуслуги #IT


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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