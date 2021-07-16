Минкультуры будет финансировать социальные и детские фильмы

Влада Некрасова

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Марина Третьякова

До 70 миллионов рублей готово предоставить Министерство культуры на создание социально-значимых и детских полнометражных фильмов. Это определено в приказе ведомства об основных принципах финансовой поддержки кинопроизводства в 2021 году. Документ вступает в силу 16 июля.

Государственную поддержку получают фильмы трёх категорий — игровые, анимационные и неигровые. Во всех случаях бюджетный взнос не будет превышать 70 процентов сметной стоимости производства фильма.

В числе игрового кино, как уже сказано, до 70 миллионов рублей дадут на социальное и детские кино полного метра. Создателям авторского и экспериментального кино дадут максимум 50 миллионов. Столько же предоставят создателям полнометражных анимационных лент.

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За каждую минуту анимационной короткометражки авторы могут получить от государства 350 тысяч рублей, а сериала и фильма-дебюта — до 250 тысяч рублей за минуту.

До 10 миллионов Минкультуры может дать создателям полнометражного неигрового кино — научно-популярным лентам и фильмам «высокой постановочной точности». До трёх миллионов получат авторы короткометражек из этой категории, объём поддержки зависит от постановочной сложности, количества киноэкспедиций в другие регионы, использования анимации и кинохроники. Если кино будет научно-популярным, то авторам дадут на 500 тысяч больше. А фильмы дебюты в жанре неигрового кино могут претендовать на полтора миллиона государственных рублей.

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По сравнению с прошлым годом господдержка некоторых жанров и категорий кино увеличилась. Например, создателям фильмов для детей полагалось на 20 миллионов меньше, а авторам анимационных короткометражек и сериалов — на 50 тысяч меньше, чем в этом году.

Напомним, в конце прошлого года глава департамента кинематографии Минкультуры Светлана Максимченко заявляла, что ведомство планирует довести до ста процентов финансирование дебютного кино.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.

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