Молодым педагогам хотят доплачивать за красный диплом

Анастасия Иванова

20:41 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Заместитель министра просвещения Александр Бугаев в ходе встречи с участниками форума «Территория смыслов» в пятницу сообщил о планах ведомства обсудить идею о доплате выходящим на работу после окончания вуза педагогов за красный диплом.

«Не только в Чувашской Республике, в целом ряде субъектов такие доплаты есть, это все зависит от возможностей бюджета конкретного субъекта… Мы подумаем над тем, как это закрепить в рекомендациях», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Бугаев добавил, что сейчас ведется серьезная работа в отношении педагогических вузов, которые не так давно перешли в ведение Минпросвещения.

За кураторство в колледжах будут доплачивать по 5 тыс. рублей

Ранее в Рособрнадзоре сообщили о недостаточном уровне подготовки российских педагогов. В результате трёхлетней оценки предметных и методических компетенций школьных учителей-предметников и учителей начальных классов оказалось, что достаточно хорошо подготовлены чуть более 40 процентов педагогов.

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