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Молодым педагогам хотят доплачивать за красный диплом

Молодым педагогам хотят доплачивать за красный диплом

20:41  Автор: Жанна Звягина


Источник: РИА Новости



Заместитель министра просвещения Александр Бугаев в ходе встречи с участниками форума «Территория смыслов» в пятницу сообщил о планах ведомства обсудить идею о доплате выходящим на работу после окончания вуза педагогов за красный диплом.

«Не только в Чувашской Республике, в целом ряде субъектов такие доплаты есть, это все зависит от возможностей бюджета конкретного субъекта… Мы подумаем над тем, как это закрепить в рекомендациях», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Бугаев добавил, что сейчас ведется серьезная работа в отношении педагогических вузов, которые не так давно перешли в ведение Минпросвещения.

За кураторство в колледжах будут доплачивать по 5 тыс. рублей


Ранее в Рособрнадзоре сообщили о недостаточном уровне подготовки российских педагогов. В результате трёхлетней оценки предметных и методических компетенций школьных учителей-предметников и учителей начальных классов оказалось, что достаточно хорошо подготовлены чуть более 40 процентов педагогов.


#школы #выплаты #работа


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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