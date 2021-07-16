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Наоми Кэмпбелл поделилась редким снимком дочери

Наоми Кэмпбелл поделилась редким снимком дочери

Впервые ставшая матерью два месяца назад 51-летняя Наоми Кэмпбелл всячески оберегает свою дочь от внимания посторонних и прячет ее от общественности. Но вчера модель поделилась ее редким кадром, правда, лица малышки так и не показала.

На фото дочка звезды одета в очаровательный комбинезон Versace. Таким образом Кэмпбелл почтила память известного итальянского дизайнера Джанни Версаче по случаю 24-й годовщины его смерти. Наоми была музой Джанни, и их связывала крепкая дружба.


Я люблю тебя, Джанни Версаче,

— написала Наоми.

Пока звезда не только не показывает лица дочери, но даже не называет ее имени. О появлении девочки на свет тоже ничего не известно. Но, вероятно, ее родила суррогатная мать.

Сама Наоми давно мечтала о детях, но всерьез задумалась стать матерью во время карантина. Тогда она многое переосмыслила и поняла, что для нее на самом деле важно.

Говорят, что в воспитании дочери ей помогает возлюбленный (его имя неизвестно), с которым они живут вместе. По словам инсайдеров, она очень счастлива и сейчас наслаждается материнством.


Впрочем, и о модельной карьере она не забыла и уже вернулась к работе. Близкие отзываются о Наоми как об очень трудолюбивом человеке, так что засиживаться в декрете она не стала.

 


 


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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