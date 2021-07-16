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Наводнение в Германии унесло жизни 80 человек и 1300 числятся пропавшими

Наводнение в Германии унесло жизни 80 человек и 1300 числятся пропавшими

Количество жертв наводнения на западе Германии достигло 80 человек, передает Bild со ссылкой на данные полиции.

Погодный катаклизм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц унес жизни 50 человек, в Северной Рейн-Вестфалии — 30. Накануне вечером сообщалось о 58 жертвах.

Без вести пропавшими числятся 1,3 тыс. жителей города Бад-Нойенар-Арвайлер, с ними не удается выйти на контакт из-за проблем с мобильной связью, отмечает портал RND.

Премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер назвал ущерб от катастрофы беспрецедентным. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала помощь пострадавшим от федерального правительства и отметила, что пока оценить ущерб невозможно, сделать это можно будет только в ближайшие дни, когда стихия отступит.

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По материалам: uposters.ru

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