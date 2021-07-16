Названы победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 5–7-х классов

Анастасия Иванова

303 школьника из 66 регионов страны стали победителями второго сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 5–7-х классов. Финал конкурса состоялся в Международном детском центре «Артек» в рамках восьмой смены «Артек» – волшебный киномир». Всего в нём приняли участие 660 ребят. Конкурс «Большая перемена» проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Ко второму сезону проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» присоединились свыше 2,5 млн ребят, из них 1,2 млн – школьники 5–7-х классов, которые в этом году принимают участие в испытаниях впервые. Главной наградой для победителей в этой возрастной категории станет «путешествие мечты» на поезде «Большая перемена» от Москвы до Владивостока и обратно в сентябре этого года. По маршруту следования поезда предусмотрены остановки, образовательная и экскурсионная программы.

На торжественной церемонии закрытия финалистов и победителей поздравили первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, Министр просвещения Сергей Кравцов, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Дмитрий Шаханов, заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева.

«То, что вы в «Артеке», – это уже определённый результат и реализация вашей мечты. Я уверен, что вам здесь очень понравилось. Вы все уже победили. Для вас всё только начинается. Идите вперёд. Участвуйте в новом конкурсе «Большая перемена» в следующем году, достигайте лучших результатов. Мы в вас верим. И сделаем всё, чтобы раскрывались таланты каждого из вас», – подчеркнул Сергей Кравцов.

«Большую перемену» от других проектов отличает то, что вы, участники, являетесь её соавторами, предлагаете идеи. Они уже начинают реализовываться. Вы предлагали создать специальную детскую дирекцию «Большой перемены», и уже с 1 сентября она начинает работу. Также с сентября в «Большой перемене» появятся и дополнительные программы по профориентации – это ваши предложения», – отметил Сергей Кириенко.

Для конкурсантов 5–7-х классов была разработана специальная образовательная игровая платформа. В рамках дистанционного этапа участники в формате онлайн-игры выполняли задания на логику, творческое мышление, способность работать в команде и готовность помогать окружающим. Завершающим этапом дистанционного отбора стали онлайн-собеседования с экспертами.

В финале команды по 8–12 человек проектировали «школу будущего», проходили ряд испытаний, позволивших им раскрыть свой потенциал, определить приоритеты, научиться работать в команде и решать поставленные задачи. Ребята смогли продемонстрировать свои таланты руководителям крупнейших продюсерских центров и телепроектов. С финалистами встретились олимпийские чемпионки Алина Загитова и Татьяна Лебедева, Герой России, лётчик Дамир Юсупов, актёры Антон Ескин и Наталья Дубовицкая, представители движений «Юнармия» и WorldSkills. Художник Миша MOST провёл для школьников мастер-класс по граффити. Актёры арт-кластера «Таврида» поставили в «Артеке» иммерсивный спектакль «Сон в летнюю ночь».

На церемонии закрытия вместе с участниками «Большой перемены» выступили популярные российские исполнители.

Финалистов конкурса сопровождали 267 педагогов, а после его завершения наставники помогут детям доработать проекты. Педагоги, подготовившие победителей финала «Большой перемены» среди учеников 5–7-х классов, премируются суммой в 100 тысяч рублей. Лучшие школы получат финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) на развитие образовательных возможностей. Решение о том, куда направить средства, школы будут принимать вместе с победителями конкурса.

Цель конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – дать возможность каждому ребёнку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников.

Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Образование». «Большая перемена» проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи.