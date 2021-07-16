Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 июля 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новый день, который принесет нам много интересных и важных событий. Нумерологи рассказали, какое число будет у руля и как оно будет влиять на все сферы нашей жизни.

Пятница — день непростой, потому что нужно успеть доделать все, что было запланировано. Часто этот день ассоциируется со спешкой и ложной легкостью. Сегодня все иначе, за что стоит сказать спасибо числам. В этот день обострятся финансовые потоки и легче будет достичь позитива.

Число-покровитель 16 июля 2021 года

Каждый день энергетические потоки меняются в зависимости от того, какое число ими управляет. Чтобы узнать, под покровительством какого числа пройдет 16 июля, необходимо сложить все цифры даты и прибавить к полученному результату порядковый номер дня недели, то есть, 5: 1+6+0+7+2+0+2+1+5=24. 2+4=6.

Шестерка — число, которое помогает людям развиваться творчески, духовно, интеллектуально. Это благоприятный день для получения новых знаний, попыток продвинуть свои идеи и найти новый источник вдохновения. Главным символом этого дня становится лабиринт, олицетворяющий собой прохождение пути от рождения идеи до ее реализации. Старайтесь больше времени посвящать тем делам, которые заставляют вас вставать по утрам. Не тратьте энергию на то, что вас раздражает.





События 16 июля из прошлого

Очень многое про этот день могут рассказать события, которые происходили 16 июля в прежние годы.

16 июля 622 года — начало летоисчисления в исламском календаре. Сегодня запустятся многие жизненные процессы, некоторые из которых будут незаметными, но судьбоносными.

16 июля 1643 года был открыт остров Сахалин. Сегодня и вы тоже можете сделать важные открытия, способные изменить вашу жизнь или отношение к ней.

16 июля 1896 был представлен миру первый русский автомобиль. Еще одно событие, которое показывает, что не нужно бояться быть в чем-то первыми.

16 июля 1947 года представители шестнадцати европейских государств встретились в Париже для обсуждения плана по восстановлению Европы после Второй Мировой войны. В этот день можно смело проводить переговоров.

Советы нумерологов на эту пятницу

Старайтесь не плясать под чужую дудку. Делайте то, что важно вам, и не позволяйте манипуляторам и токсичным личностям заставлять вас делать то, что вам делать не хочется. Прогнувшись, вы не сможете избавиться от проблем.

Число 6 поспособствуют разрешению конфликтов. Самое главное — предлагать пути решения проблем, а не выяснять отношения. Определять виноватых и пострадавших — последнее, чем стоит заниматься 16 июля.

Это идеальный день для поисков новой работы, новых увлечений. Каждый, кто ищет свое место в этом мире, обязательно найдет его или, как минимум, определится с дальнейшим направлением в поисках.

Ищите баланс между работой и отдыхом. Не стоит переутомляться. Это отличный день для релаксации и необычного проведения досуга. Полезно будет сменить обстановку.

Знакомьтесь с людьми. Новые знакомства не только приблизят вас к обретению счастья в любви, но и помогут найти новых друзей.

Талисманы удачи на 16 июля

Авантюрин. Этот камень стихии Воды поможет вам принимать важные решения, стать более продуктивными в творческой деятельности. Он ускорит мышление и поможет вам стать более креативными.

Аметист. Это минерал, который очищает сознание. С ним вам будет гораздо проще пробираться сквозь тернии к звездам. «Терниями» в данном случае будут неприятные мысли, страхи, стереотипы.