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Общественная палата создаст мобильное приложение для наблюдателей на выборах в Госдуму

Общественная палата создаст мобильное приложение для наблюдателей на выборах в Госдуму

01:22  Автор: Марина Третьякова



Общественные наблюдатели смогут фиксировать нарушения на выборах в Госдуму с помощью специального мобильного приложения. Это позволит реагировать на внештатные ситуации  «практически мгновенно», рассказала «Парламентской газете» секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

По её словам, опыт прошлых выборов показал, что нужны новые формы работы наблюдателей. Важно не только обеспечить их наличие на участках, но и повысить оперативность реакции на нарушения.

«Идея простая: человек, получивший статус общественного наблюдателя, сможет зарегистрироваться в приложении и через него отправлять данные об увиденных нарушениях, в том числе приложить фото или видео», — пояснила она принцип работы нового сервиса.

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Михеева уточнила, что пока приложение в разработке, но в Общественной палате рассчитывают, что оно будет готово уже к выборам депутатов Госдумы этой осенью.

Также она сообщила, что пока в планах не значится специальной программы вакцинирования наблюдателей. «Мы пока таких рекомендаций от Роспотребнадзора не получали», — ответила Михеева на вопрос о том, нет ли планов пускать наблюдателей на участки только по QR-кодам.


#выборы в Госдуму #интернет

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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