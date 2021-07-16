Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Очень косные": Алексей Кортнев назвал слушателей Баскова и Пугачевой неразвитыми

"Очень косные": Алексей Кортнев назвал слушателей Баскова и Пугачевой неразвитыми

52-летний лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев раскритиковал поклонников Аллы Пугачевой и Николая Баскова. Музыкант в интервью назвал их неразвитыми людьми.

Пару лет назад лидер "Несчастного случая" посмеялся над возрастом и интеллектом поклонников Аллы Пугачевой и Николая Баскова.

"Приход в Россию такой большой и заслуженной популярности рэпа показывает нам, что люди склонны слушать очень сложные формы. Это говорит о том, что с мозгами у молодых все в порядке. Не в порядке у тех, кому 40-50, и они продолжают слушать Пугачеву с Басковым. С ними, конечно, беда. Но они скоро все помрут, так что ничего страшного", - заявил Кортнев.

Спустя два года Алексей Кортнев решил объяснить свои слова, вернувшись к прежней теме в эфире шоу канала RTVi "Легенда".

Люди не задумываются о том, что слушают. Послушайте, оценка мозговой деятельности другого человека вещь крайне субъективная, может это как раз у меня не в порядке с мозгами, а не у них. Это с какой стороны посмотреть. Другое дело, что люди, которые продолжают слушать нашу российскую эстраду, очень костные. Они в музыкальном смысле, в области вкуса совсем не развитые люди. И это очень жаль. А с другой стороны, а кого им еще слушать

При этом из современных исполнителей Алексей Кортнев отметил Монеточку. "Мне ужасно нравится песня, потому что она называется "Ночной ларек", там закончилось пиво в ночном ларьке. Такая трогательная. У нее вообще прекрасные совершенно песни: та же "Нимфоманка" роскошно написана. Она очень умный автор", - заявил артист.

Как писал NEWSTES, ранее критик Соседов высмеял Пугачеву, рассказав о ее "иссякающем таланте".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 16 июля 2021 года
Лунный день сегодня 16 июля 2021 года
В Китае нашли 12 гробниц, принадлежавших одной семье XIV века
В Китае нашли 12 гробниц, принадлежавших одной семье XIV века
В трех школах Баксана в КЧР появятся новые образовательные центры «Точка роста»
В трех школах Баксана в КЧР появятся новые образовательные центры
"Очень косные": Алексей Кортнев назвал слушателей Баскова и Пугачевой неразвитыми
"Очень косные": Алексей Кортнев назвал слушателей Баскова и
Практика открытия жизненного пути с помощью замка
Практика открытия жизненного пути с помощью замка
Дети, эвакуированные из-за чрезвычайной ситуации в Челябинской области, поехали на отдых в «Артек» и «Смену»
Дети, эвакуированные из-за чрезвычайной ситуации в Челябинской
Наводнение в Германии унесло жизни 80 человек и 1300 числятся пропавшими
Наводнение в Германии унесло жизни 80 человек и 1300 числятся
Канны-2021: 16-летняя дочь Джулии Робертс дебютировала на красной дорожке
Канны-2021: 16-летняя дочь Джулии Робертс дебютировала на красной
Найден рентгеновский пульсар с самым слабым магнитным полем
Найден рентгеновский пульсар с самым слабым магнитным полем
Познер объяснил негативное отношение к России на Западе
Познер объяснил негативное отношение к России на Западе
Сила осознанности: как она может изменить вашу жизнь к лучшему
Сила осознанности: как она может изменить вашу жизнь к лучшему
Наоми Кэмпбелл поделилась редким снимком дочери
Наоми Кэмпбелл поделилась редким снимком дочери

Топ на сегодня

"Все показала. К гинекологу можно не ходить": раздвинувшая ноги Настя Каменских взбесила фанатов
"Все показала. К гинекологу можно не ходить": раздвинувшая
Суд ЕС принял решение, ограничивающее прокачку газа в обход Украины
Суд ЕС принял решение, ограничивающее прокачку газа в обход Украины
Нацсовет оштрафовал «1+1» после трансляции популярного российского сериала
Нацсовет оштрафовал «1+1» после трансляции популярного российского
В Великобритании планируют ввести налог на соль и сахар
В Великобритании планируют ввести налог на соль и сахар
Канны-2021: Джорджина Родригес, Стелла Максвелл, Луи Гаррель, Александр Кузнецов на премьере фильма "Франция"
Канны-2021: Джорджина Родригес, Стелла Максвелл, Луи Гаррель,

Еще по теме

"Они скоро все помрут": поклонников Пугачевой и Баскова грубо высмеял Алексей Кортнев
Музыкант Алексей Кортнев раскритиковал поклонников творчества Аллы Пугачевой
«Хирург» о клипе Кортнева «Патриот»: мне не интересно кого он там высмеивает
Алексей Кортнев отказался вести организованный мэрией Москвы фестиваль