"Очень косные": Алексей Кортнев назвал слушателей Баскова и Пугачевой неразвитыми

Вадим Карасев

52-летний лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев раскритиковал поклонников Аллы Пугачевой и Николая Баскова. Музыкант в интервью назвал их неразвитыми людьми.

Пару лет назад лидер "Несчастного случая" посмеялся над возрастом и интеллектом поклонников Аллы Пугачевой и Николая Баскова.

"Приход в Россию такой большой и заслуженной популярности рэпа показывает нам, что люди склонны слушать очень сложные формы. Это говорит о том, что с мозгами у молодых все в порядке. Не в порядке у тех, кому 40-50, и они продолжают слушать Пугачеву с Басковым. С ними, конечно, беда. Но они скоро все помрут, так что ничего страшного", - заявил Кортнев.

Спустя два года Алексей Кортнев решил объяснить свои слова, вернувшись к прежней теме в эфире шоу канала RTVi "Легенда".

Люди не задумываются о том, что слушают. Послушайте, оценка мозговой деятельности другого человека вещь крайне субъективная, может это как раз у меня не в порядке с мозгами, а не у них. Это с какой стороны посмотреть. Другое дело, что люди, которые продолжают слушать нашу российскую эстраду, очень костные. Они в музыкальном смысле, в области вкуса совсем не развитые люди. И это очень жаль. А с другой стороны, а кого им еще слушать

При этом из современных исполнителей Алексей Кортнев отметил Монеточку. "Мне ужасно нравится песня, потому что она называется "Ночной ларек", там закончилось пиво в ночном ларьке. Такая трогательная. У нее вообще прекрасные совершенно песни: та же "Нимфоманка" роскошно написана. Она очень умный автор", - заявил артист.

Как писал NEWSTES, ранее критик Соседов высмеял Пугачеву, рассказав о ее "иссякающем таланте".