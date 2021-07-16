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Песков назвал небылицей статью об «операции Кремля» в поддержку Трампа

Песков назвал небылицей статью об «операции Кремля» в поддержку Трампа

00:13  Автор: Жанна Звягина



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT в четверг назвал небылицей статью британской газеты The Guardian о том, что руководство России в 2016 году якобы договаривалось о поддержке на выборах тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа.

В статье, опубликованной 15 июля, издание ссылается на «секретные документы», попавшие в распоряжение журналистов якобы в результате утечки.

«Конечно, это такое продолжение абсолютно некачественных публикаций. То ли газета пытается как-то себе повысить популярность, то ли газета продолжает такую оголтелую русофобскую линию. Конечно, это всё не соответствует и не может соответствовать правде. Это, собственно, неправда… Это продолжение упражнений по тотальной демонизации России и Путина, чем The Guardian иногда любит заниматься, или это отчаянная попытка привлекать каких-то новых читателей, публикуя такие небылицы», — сказал Песков.

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После выборов президента США в 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в избирательный процесс. Расследованием этих «попыток» занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, однако спустя два года он был вынужден констатировать отсутствие сговора Дональда Трампа с Москвой. Вместе с тем он заявил, что информация о якобы попытках России воздействовать на ход выборов подтвердилась.


#США #СМИ #международные отношения

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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