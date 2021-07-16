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Попова посоветовала наблюдателям привиться перед сентябрьскими выборами

Попова посоветовала наблюдателям привиться перед сентябрьскими выборами

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привиться к осенним выборам всех, кто планирует находиться на избирательных участках, в том числе наблюдателей.

"Это очень важно, потому что люди, которые будут находиться внутри помещения целый день — это же долгий период, — это и члены избирательных комиссий, и наблюдатели, которые будут входить-выходить и (затем) находиться дома, это все люди, которые будут в закрытом помещении находиться целый день от начала до конца", — сказала она в ходе заседания Центризбиркома.

Попова добавила, что необходимо защитить и тех, кто будет работать на избирательных участках, и тех, кто придет голосовать. В том числе такие рекомендации Роспотребнадзора коснутся и международных наблюдателей, которые приедут на сентябрьские выборы.

В свою очередь глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что все члены избирательной комиссии либо уже переболели коронавирусом, либо прошли вакцинацию.

 "Огромное значение мы придаем вакцинации: члены ЦИК России очень ответственно к этому отнеслись, и я, например, уже ревакцинирована. Вакцинацию прошли 74% аппарата ЦИК России. Мы считаем важным, чтобы ответственно к этому вопросу подошли не только члены избиркомов, но и другая, очень многочисленная группа участников избирательного процесса — наблюдатели. В том числе международные наблюдатели, которых мы приглашаем и которые будут контактировать со многими людьми. Их безопасность и безопасность наших граждан очень важна, и сейчас мы совместно с Роспотребнадзором дорабатываем рекомендации для международных наблюдателей", — отметила она.

Выборы в Государственную Думу пройдут 17–19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. 

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По материалам: uposters.ru

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