Попова: в России принимают все меры, чтобы купировать ситуацию с коронавирусом

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

15:35 Автор: Мария Соколова

В России предпринимают все меры, чтобы купировать ситуацию с коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании ЦИК 16 июля.

По её словам, принимаемые меры позволяют безопасно провести избирательную кампанию.

«На сегодняшний день в Российской Федерации предпринимаются все меры для того, чтобы ситуацию купировать», — сказала Попова.

При этом она отметила, что ситуация в разных районах разная и набор мер также разный. Попова поручила главным санитарным врачам в субъектах провести встречи с региональными представителями избирательных комиссий для того, чтобы было лучше понимание о ситуации с коронавирусом на местах и уточнены необходимые конкретные меры по противодействию инфекции.

Глава ЦИК призвала наблюдателей на выборах сделать прививки от COVID-19

«Мы, безусловно, будем смотреть за эпидситуацией, сделаем всё для того, чтобы она не ухудшалась и не развивалась, но наш контроль, наш мониторинг, возможно, по необходимости будут требовать дополнительных мер», — сказала она.

Попова также отметила важность трёхдневного голосования, введённого в прошлом году, которое помогло сохранить жизнь и здоровье, «избежать инфицирования и большого скопления людей».

Ранее Роспотребнадзор совместно с ЦИК разработал рекомендации по проведению выборов. Среди новых мер — рекомендация сделать прививки от коронавируса всем сотрудникам избиркомов, которые будут находиться на избирательных участках, и всем наблюдателям.

#выборы в Госдуму

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