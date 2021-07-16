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Познер объяснил негативное отношение к России на Западе

Познер объяснил негативное отношение к России на Западе

Телеведущий Владимир Познер назвал политику причиной негативного отношения к России в некоторых странах Запада.

"Что касается отношения к нам как к стране, это вопрос другой. Это связано с политикой, которая проводится в данное время. Отношение, к сожалению, к нам в основном отрицательное. Но это, я повторяю, как к стране, как к режиму", - сказал журналист в разговоре с News.Ru.

Познер отметил, что к русской культуре на Западе относятся иначе: многие жители Европы и США ценят произведения искусства, созданные русскими мастерами.

Поскольку мы все-таки европейская страна, вне всякого сомнения, и наше искусство европейское, а никакое не азиатское, то неудивительно, что в Европе его высоко ценят. В Америке тоже, конечно.

Ранее Познер призвал Россию и США объединиться против Китая.

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По материалам: uposters.ru

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