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Практика открытия жизненного пути с помощью замка

Практика открытия жизненного пути с помощью замка

Иногда пути закрываются, и человек вынужден искать способы продолжить начатое дело и справиться с черной полосой. Открыть себе путь к счастью поможет простая практика, выполнить которую можно в трудную минуту.


Обрести уверенность в завтрашнем дне и поймать удачу за хвост получится благодаря простому ритуалу, который проводят на открытие жизненного пути. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с правилами его проведения, чтобы в нужный момент справиться с любыми проблемами и без труда найти дорогу к личному благополучию.

Что нужно для практики

Провести ритуал можно в любое время суток, день недели и месяц. В тот момент, когда нужно открыть путь к счастью, в магазине приобретают:


замок;
восковую свечу;
отрез голубой ткани или однотонный носовой платок того же цвета;
маленький мешочек из натуральной ткани (можно сшить самостоятельно из кусочка льна или хлопка);
таз с водой.

После того, как все необходимое подготовлено, приступают к практике.


Практика открытия жизненного пути

На кусок голубой ткани кладут замок, рядом ставят свечу и зажигают ее. В замок вставляют ключ, приговаривая:

«Пути-дороги себе открываю, проблем больше не знаю. Как свеча горит, в темноте сияет, так и путь мой будет освещен. По нему пройду, счастье свое найду».

После этого замок открывают и вынимают ключ. Замок опускают в таз и закрывают на ключ под водой, приговаривая:

«Замок запираю, неудачи от себя отрезаю».

После этого замок нужно выбросить в любой водоем, а ключ поместить в полотняный мешочек и спрятать в укромном месте.

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По материалам: dailyhoro.ru

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