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Председатель "Слуги народа" Корниенко считает Авакова "лучшей кандидатурой в мэры Харькова"

Председатель "Слуги народа" Корниенко считает Авакова "лучшей кандидатурой в мэры Харькова"
Председатель партии "Слуга народа" и заместитель председателя ее фракции в парламенте Александр Корниенко считает, что освобожденный от должности министра внутренних дел Арсен Аваков является "лучшей кандидатурой на должность мэра Харькова". Как сообщает "Укринформ", об этом он заявил в четверг, 15 июля, во время общения с журналистами под зданием Верховной Рады.

"Я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович, не вижу. Это будет окончательная точка в вопросе "Харьков — русский город", — заявил Корниенко.

По его словам, если бы экс-министр возглавил мегаполис, это бы свидетельствовало о том, что "там украинская патриотичная власть". По мнению нардепа, Аваков за последнее десятилетие "не дал сомневаться в своей патриотичности" и, помимо этого, он обладает "хозяйственными качествами".

На уточняющий вопрос журналистов о том, планирует ли партия "Слуга народа" выдвинуть бывшего главу МВД на должность мэра Харькова, Корниенко отвечать не стал.
До этого депутат Верховной Рады VIII созыва Сергей Лещенко писал у себя на канале в Telegram, что отставка Авакова может быть связана с его мэрскими амбициями в Харькове.

Примечательно, что в 2010 году Арсен Аваков уже боролся за кресло харьковского мэра, однако проиграл ныне покойному Геннадию Кернесу с отрывом в 0,63%.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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