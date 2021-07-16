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Продюсер Диллон Д. Джордан задержан по обвинению в секс-торговле

Продюсер Диллон Д. Джордан задержан по обвинению в секс-торговле

Голливудского продюсера Диллона Д. Джордана, снявшего фильмы "Скин" (Skin) и "Воспитательница" (The Kindergarten Teacher), обвинили в организации занятий проституцией и отмывании денег. В четверг он был задержан полицией в округе Сан-Бернардино в Калифорнии.

49-летний Диллон, по версии обвинения, использовал свою кинокомпанию PaperChase Films как прикрытие для отмывания денег и организации поездок женщин для встреч с клиентами по всей территории США. Предполагается, что он использовал счета компании для платежей с нелегальным назначением. Они оформлялись как гонорары "за модельные услуги", "за консультацию" и "за частные обеды". Документы он подписывал разными подписями и именами.

В течение многих лет Диллон Джордан управлял обширным и далеко идущим бизнесом по организации занятий проституцией через две подставные компании — компанию по планированию вечеринок и мероприятий и компанию по производству фильмов,

— говорится в пресс-релизе прокурора США Одри Стросс.

Теперь вечеринка закончилась, и фильм подошел к концу,

— заключила она.

Сообщается, что Джордан отправлял потенциальным клиентам изображения секс-работников, которых он нанимал, обсуждал цены на сексуальные услуги по электронной почте, а также контролировал организацию поездок для женщин, занимающихся проституцией. Он побуждал и принуждал женщин оказывать сексуальные услуги.

Судя по документам, попавшим в распоряжение журналистов издания Fox News, преступления происходили с 2010 по 2017 год. Не исключается, что компания Джордана вышла и на "международный уровень": в обвинении указано, что продюсер сотрудничал с сутенерами из Великобритании. Также поставка женщин клиентам осуществлялась самолетом из Калифорнии в Нью-Йорк, поэтому дело находится в ведении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Джордан был продюсером десятка фильмов, самые известные из которых — "Скин" (Skin) с Джейми Беллом в главной роли, "Воспитательница" (The Kindergarten Teacher), в котором снялась Мэгги Джилленхол, и "Малыш Кид" (The Kid) с Итаном Хоуком. О Джордане известно, что перед началом работы в индустрии кино он руководил ночными клубами.


Постер фильма "Скин"
Постер фильма "Малыш Кид"

Голливуд переполнен скандалами, связанными с сексуальными домогательствами, изнасилованиями и харассментом. Теперь руководящий состав киноиндустрии отметился и в новых скандальных преступлениях. Организация занятий проституцией — это новый уровень, но не первый случай: всего две недели назад был вынесен приговор звезде сериала "Тайны Смолвиля" Эллисон Мэк. Ее приговорили к трем годам заключения за вербовку секс-рабынь.



Юлия Капустина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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