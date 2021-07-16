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Ромео Бекхэм на свидании со своей девушкой Мией Реган в Кенсингтоне

Ромео Бекхэм на свидании со своей девушкой Мией Реган в Кенсингтоне

Кажется, интерес к личной жизни первенца Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклина немного ослаб — старший сын супругов счастлив в отношениях со своей невестой Николой Пельтц и готовится к свадьбе. Но, к радости репортеров, семья у четы Бекхэм большая, поэтому инфоповодов предостаточно.

В последнее время в центре внимания оказался 18-летний Ромео Бекхэм, который недавно официально представил публике свою возлюбленную Мию Реган. Влюбленные дебютировали как пара на Уимблдонском турнире и после этого оказались в числе тех звезд, которых постоянно преследуют папарацци. Вчера Мию и Ромео засняли на свидании в Кенсингтоне.


Влюбленные отправились на ужин в бургерную, владельцем которой является известный шеф-повар Гордон Рамзи. Семьи Бекхэм и Рамзи очень дружны, так что в ресторане Ромео и Мия явно были желанными гостями.


Ромео и Мия встречаются уже около двух лет. Свой роман они, впрочем, не скрывали и давно обнародовали его в соцсетях. Однако выходить вместе в свет долго не решались или же просто не хотели, догадываясь, какая участь их после этого будет ждать (вряд ли влюбленные пришли в восторг от того, что на них теперь началась фотоохота).

При каких обстоятельствах познакомилась пара, неизвестно. Однако Мия наверняка быстро нашла общий язык с матерью возлюбленного: девушка увлекается модой и сотрудничает с модельным агентством Storm Management — так, она стала лицом рекламной кампании Balmain сезона весна-лето — 2021.

С родителями бойфренда она знакома давно — Мия неоднократно отдыхала вместе с ними за границей и, очевидно, успела с ними сблизиться.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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