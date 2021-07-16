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Сакральный смысл Семерки: энергетика числа 7 и его влияние на судьбу и удачу

Сакральный смысл Семерки: энергетика числа 7 и его влияние на судьбу и удачу

В нумерологии есть всего девять чисел. Только они обладают силой и влиянием в этом мире. Важное место среди них занимает Семерка, на которую возложены особые функции.


Нумерология отвечает на множество вопросов. Например, она может рассказать все о вашей совместимости с любым человеком, ваших кармических долгах, возрасте души. Это довольно точная наука, поэтому постарайтесь запомнить сакральный смысл Семерки и других чисел.

Энергетика числа 7

Энергетика Семерки очень мощная, но спокойная и созидательная. Под влиянием числа 7 происходит много хороших вещей. Люди обретают свободу, духовную силу, начинают лучше понимать свои истинные цели.

Семерка делает людей более вежливыми и отзывчивыми. Эта доброта может идти не на пользу, а во вред, если не контролировать свои действия. Важно не превращать поддержку близких и друзей в альтруизм.

Семерка связана с нашим желанием преображать свой внешний вид. В дни правления числа 7 можно смело посещать парикмахерскую, покупать новую одежду, делать маникюр и так далее.


Это число лишает нас страха, поэтому под его воздействием полезно начинать новые дела, открывать бизнес, браться за новые увлечения. Дорогостоящих покупок лучше избегать, но если они будут вынужденными, Семерка окажет вам помощь в поисках наилучшего предложения, ведь это число удачи.

В отношениях Семерка помогает в основном тем, кто находится в поисках. Она крайне редко затрагивает семейное счастье. Косвенно это число может влиять на то, как люди общаются друг с другом, но этого порой недостаточно для решения проблем. Зато если вы отчаянно пытаетесь познакомиться с кем-то, то тут Семерка будет крайне полезной.

Влияние Семерки на судьбу и удачу

Это очень сильное число, которое неразрывно связано с нашей удачей. В периоды правления Семерки люди получают благословение высших сил на любые позитивные и важные дела. Преодолевать препятствия и решать проблемы становится в такие периоды гораздо легче.

Если вы постоянно начали встречать повторяющиеся Семерки, это очень хороший знак. Это значит, что Вселенная на вашей стороне. Если вдруг случится что-то плохое, вы с высокой вероятностью выйдите сухими из воды. Повторяющиеся Семерки намекают на то, что ваши страхи напрасны, а неуверенность тянет вас ко дну. Постоянные встречи с Семеркой говорят о том, что нужно смотреть на жизнь через призму оптимизма. Мироздание требует этого от вас.

Люди, рожденные под влиянием Семерки, являются везунчиками в жизни. Даже если они не замечают какие-то благоприятные события, это не значит, что их нет. Число 7 — это мощнейший естественный оберег от неурядиц, который всегда рядом. Если в вашей дате рождения есть это число, это уже хороший знак.

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По материалам: dailyhoro.ru

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