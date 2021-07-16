Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сила осознанности: как она может изменить вашу жизнь к лучшему

Сила осознанности: как она может изменить вашу жизнь к лучшему

Осознанность — это важный элемент успеха и счастья. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, чем полезна осознанность, как ее достичь и как она меняет нашу жизнь.


Ранее мы рассказывали о трех эффективных практиках, которые способны изменить вашу жизнь. В совокупности с тем, о чем пойдет речь в этой статье, такие практики будут еще более полезными. Работать над собой необходимо по всем фронтам сразу.

Что такое осознанность

Осознанность — это когда человек понимает свое предназначение, свои цели, возможности и в целом осознает, что с ним происходит. Это умение управлять своей жизнью и видеть себя со стороны. Это объективное восприятие действительности.

Противоположное состояние души и ума — это абсолютный хаос мыслей, отсутствие четких целей, непонимание своих желаний.

Как осознанность помогает менять жизнь к лучшему


Вы становитесь продуктивнее. Вы знаете, чего хотите. Когда у вас есть четкие цели и стремления, вы прекрасно понимаете, на что стоит тратить свои силы и время. Вы начинаете более размеренно тратить свою энергию. Ваша жизнь лишается хаоса и непредсказуемости.

Вы становитесь удачливее. Человек, который знает, чего хочет, никогда не потеряет удачу, потому что он движется к своей цели. Он полон мотивации, любви к своему делу и увлечениям. Он осознан, поэтому прекрасно понимает, что для него хорошо, а что плохо.

Вы счастливы. Осознанный человек умеет контролировать свои мысли. Это значит, что в жизни таких людей меньше стресса. Отсутствие стресса снимает блоки с позитивной энергии. Хочется жить, любить, творить. Тот, кто осознает свое место в жизни, менее агрессивен к окружающим. У него не страдают здоровье и сон, поэтому жить становится приятнее.

Вы учитесь любить. Осознанность в отношениях — это когда человек умеет ставить себя на место другого. Он перестает оценивать все только с точки зрения «хорошо» или «плохо», перестает действовать на автомате. В итоге повышается уровень взаимного доверия. Ссоры и скандалы практически полностью исчезают. Те сложные ситуации, которые все же появляются, быстро сходят на нет.

Вы не ищете виноватых. Осознанные люди никогда не находятся в позиции жертвы, потому что они прекрасно понимают, что то положение, в котором они сейчас находятся, это результат их действий и их решений. Они преодолевают препятствия, а не ищут виноватых. 

Как научиться осознанности


Начните жить по определенным правилам. Например, полезно будет начать правильно питаться. Постарайтесь выстроить свой рацион согласно своему расписанию и ритму жизни. Избавьтесь от вредных привычек. Жить по правилам — не значит ограничивать себя в чем-то. Наоборот, когда вы ставите себе условия, вы ломаете устоявшиеся негативные стереотипы.

Старайтесь составлять план действий на день, на неделю, месяц. Разбивайте свои задачи на более мелкие. Отмечайте успехи после достижения каких-то целей. Не отклоняйтесь от заданного расписания. Это поможет вам привыкнуть к порядку.

Используйте аффирмации. Отсутствие осознанности зачастую проистекает из негативных вирусных программ в сознании. Например, многие думают: «Я ничего не решаю», «Я никогда не стану счастливым», «Все будет так, как решит судьба». Это неправильный подход. Старайтесь как можно чаще говорить себе вслух и про себя: «Я могу изменить все», «Моя жизнь — это только мой выбор», «Я — хозяин своей жизни». Это лишь небольшая часть тех аффирмаций, которые уже существуют и которые вы можете придумать сами. Говорите себе это как можно чаще — и со временем ваша жизнь поменяется к лучшему благодаря осознанности.

Общайтесь с мудрыми людьми. Теперь вы знаете, что осознанные люди — это хозяева своей жизни. Находите таких людей и общайтесь с ними. Вы обязательно научитесь у них чему-то новому и полезному. Ваша жизнь изменится к лучшему очень быстро.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Канны-2021: 16-летняя дочь Джулии Робертс дебютировала на красной дорожке
Канны-2021: 16-летняя дочь Джулии Робертс дебютировала на красной
Найден рентгеновский пульсар с самым слабым магнитным полем
Найден рентгеновский пульсар с самым слабым магнитным полем
Познер объяснил негативное отношение к России на Западе
Познер объяснил негативное отношение к России на Западе
Сила осознанности: как она может изменить вашу жизнь к лучшему
Сила осознанности: как она может изменить вашу жизнь к лучшему
Наоми Кэмпбелл поделилась редким снимком дочери
Наоми Кэмпбелл поделилась редким снимком дочери
Что такое каузальное тело и как оно связано с кармой
Что такое каузальное тело и как оно связано с кармой
Латвия пожаловалась на нехватку украинских рабочих для сбора клубники
Латвия пожаловалась на нехватку украинских рабочих для сбора клубники
Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман официально оформили развод
Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман официально оформили развод
Сакральный смысл Семерки: энергетика числа 7 и его влияние на судьбу и удачу
Сакральный смысл Семерки: энергетика числа 7 и его влияние на судьбу
Хейли Бибер, Аня Рубик, Шарлотта Генсбур посетили показ Saint Laurent в Венеции
Хейли Бибер, Аня Рубик, Шарлотта Генсбур посетили показ Saint Laurent
Суд ЕС встал на сторону Польши по делу об ограничении мощности газопровода OPAL
Суд ЕС встал на сторону Польши по делу об ограничении мощности
Женский гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года

Топ на сегодня

"Все показала. К гинекологу можно не ходить": раздвинувшая ноги Настя Каменских взбесила фанатов
"Все показала. К гинекологу можно не ходить": раздвинувшая
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 15 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 15 июля 2021 года
Канны-2021: Джорджина Родригес, Стелла Максвелл, Луи Гаррель, Александр Кузнецов на премьере фильма "Франция"
Канны-2021: Джорджина Родригес, Стелла Максвелл, Луи Гаррель,
Энергетика любви: советы о том, как сделать первое свидание с мужчиной успешным
Энергетика любви: советы о том, как сделать первое свидание с
На наскальном рисунке из испанской пещеры изображен сборщик дикого меда
На наскальном рисунке из испанской пещеры изображен сборщик дикого

Еще по теме

Эксперты выяснили, как студенты спасаются от стресса во время сессии
Что такое лунные аффирмации и как они меняют жизнь
5 слов, которые помогают изменить жизнь к лучшему
Медитация позитивно влияет на сердце, – ученые