Сила осознанности: как она может изменить вашу жизнь к лучшему

Вадим Карасев

Осознанность — это важный элемент успеха и счастья. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, чем полезна осознанность, как ее достичь и как она меняет нашу жизнь.

Ранее мы рассказывали о трех эффективных практиках, которые способны изменить вашу жизнь. В совокупности с тем, о чем пойдет речь в этой статье, такие практики будут еще более полезными. Работать над собой необходимо по всем фронтам сразу.

Что такое осознанность

Осознанность — это когда человек понимает свое предназначение, свои цели, возможности и в целом осознает, что с ним происходит. Это умение управлять своей жизнью и видеть себя со стороны. Это объективное восприятие действительности.

Противоположное состояние души и ума — это абсолютный хаос мыслей, отсутствие четких целей, непонимание своих желаний.

Как осознанность помогает менять жизнь к лучшему

Вы становитесь продуктивнее. Вы знаете, чего хотите. Когда у вас есть четкие цели и стремления, вы прекрасно понимаете, на что стоит тратить свои силы и время. Вы начинаете более размеренно тратить свою энергию. Ваша жизнь лишается хаоса и непредсказуемости.

Вы становитесь удачливее. Человек, который знает, чего хочет, никогда не потеряет удачу, потому что он движется к своей цели. Он полон мотивации, любви к своему делу и увлечениям. Он осознан, поэтому прекрасно понимает, что для него хорошо, а что плохо.

Вы счастливы. Осознанный человек умеет контролировать свои мысли. Это значит, что в жизни таких людей меньше стресса. Отсутствие стресса снимает блоки с позитивной энергии. Хочется жить, любить, творить. Тот, кто осознает свое место в жизни, менее агрессивен к окружающим. У него не страдают здоровье и сон, поэтому жить становится приятнее.

Вы учитесь любить. Осознанность в отношениях — это когда человек умеет ставить себя на место другого. Он перестает оценивать все только с точки зрения «хорошо» или «плохо», перестает действовать на автомате. В итоге повышается уровень взаимного доверия. Ссоры и скандалы практически полностью исчезают. Те сложные ситуации, которые все же появляются, быстро сходят на нет.

Вы не ищете виноватых. Осознанные люди никогда не находятся в позиции жертвы, потому что они прекрасно понимают, что то положение, в котором они сейчас находятся, это результат их действий и их решений. Они преодолевают препятствия, а не ищут виноватых.

Как научиться осознанности

Начните жить по определенным правилам. Например, полезно будет начать правильно питаться. Постарайтесь выстроить свой рацион согласно своему расписанию и ритму жизни. Избавьтесь от вредных привычек. Жить по правилам — не значит ограничивать себя в чем-то. Наоборот, когда вы ставите себе условия, вы ломаете устоявшиеся негативные стереотипы.

Старайтесь составлять план действий на день, на неделю, месяц. Разбивайте свои задачи на более мелкие. Отмечайте успехи после достижения каких-то целей. Не отклоняйтесь от заданного расписания. Это поможет вам привыкнуть к порядку.

Используйте аффирмации. Отсутствие осознанности зачастую проистекает из негативных вирусных программ в сознании. Например, многие думают: «Я ничего не решаю», «Я никогда не стану счастливым», «Все будет так, как решит судьба». Это неправильный подход. Старайтесь как можно чаще говорить себе вслух и про себя: «Я могу изменить все», «Моя жизнь — это только мой выбор», «Я — хозяин своей жизни». Это лишь небольшая часть тех аффирмаций, которые уже существуют и которые вы можете придумать сами. Говорите себе это как можно чаще — и со временем ваша жизнь поменяется к лучшему благодаря осознанности.

Общайтесь с мудрыми людьми. Теперь вы знаете, что осознанные люди — это хозяева своей жизни. Находите таких людей и общайтесь с ними. Вы обязательно научитесь у них чему-то новому и полезному. Ваша жизнь изменится к лучшему очень быстро.